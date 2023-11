Avenir institutionnel : Gérald Darmanin évoque un retour en Nouvelle-Calédonie début décembre

Après le déplacement à l'usine du Sud, Gérald Darmanin avait rendez-vous à nouveau avec l'Union calédonienne, ce samedi après-midi. Une bilatérale à laquelle l'UC est venue en force, accompagnée de nombreux partenaires. Pas d'autre réunion plénière après cela. Mais l'annonce d'un possible retour début décembre, pour le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Volet purement politique, en ce samedi très nickel. En milieu d'après-midi, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer s'est à nouveau entretenu, à Nouméa, au haussariat, avec les représentants de l'Union calédonienne et du Rassemblement démocratique océanien. Mais pas que ! Pour cette deuxième bilatérale en deux jours, l'UC est venue renforcée des partenaires qui sont les siens au sein de la toute jeune CCAT, la "Cellule de coordination des actions de terrain".

Étaient donc présents l'USTKE, le Parti travailliste, la CNTP (Confédération nationale des travailleurs du Pacifique), le Mouvement des Océaniens indépendantistes, la Dynamique autochtone et la Dynamik unitaire Sud. Comme un aperçu du futur FLNKS auquel l'Union calédonienne aspire.

Pas de tripartite mais une annonce

La rencontre a duré environ une heure. Et à l'issue, pas de réunion tripartite entre l'ensemble des indépendantistes et des non-indépendantistes. Sachant que Gérald Darmanin doit s'en aller ce soir. Mais il a laissé échapper devant les journalistes qu'il pourrait être de retour dans les jours prochains, a priori entre le dimanche 3 et le mercredi 6 décembre… à condition que ce soit pour négocier l'avenir institutionnel avec l'ensemble des politiques calédoniens.

