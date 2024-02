Confrontation, institutionnel, contrats, justice, radars… Ce qu'on peut retenir après la première journée de visite ministérielle

Pour son retour en Nouvelle-Calédonie, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, Gérald Darmanin, accompagné de la ministre déléguée Marie Guévenoux, a vécu une journée chargée en rendez-vous. Notamment au programme, des rendez-vous axés sur de grands projets. Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, a assisté à la rentrée judiciaire. En marge de la visite, une manifestation de la mouvance indépendantiste est montée en pression, jusqu'à faire des blessés. Résumé.

Ce premier jour de visite des ministres a été perturbé par une manifestation de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), à Nouméa, qui a tourné à la confrontation avec les forces de l’ordre. Cinq gendarmes ont été blessés dont un grièvement. Cinq personnes ont été interpellées, selon le haut-commisariat.

La tradition place Bir Hakeim

Pour revenir à la visite officielle, dès le début de la matinée, la circulation était bloquée dans tout le centre-ville. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, Gérald Darmanin, la nouvelle déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, et le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, étaient place Bir-Hakeim pour la traditionnelle cérémonie républicaine.

L'hommage traditionnel devant le monuments aux morts de la place Bir-Hakeim a été rendu sous la pluie, ce mercredi matin, à Nouméa. • ©William Lecren / NC la 1ère



Un accueil coutumier

Durant le geste au Sénat coutumier, Gérald Darmanin (devenu presque un habitué des lieux) a introduit les deux ministres qui se tenaient là pour la première fois. Il a évoqué l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, tout en encourageant les sénateurs coutumiers dans leur travail au quotidien.

A l'écoute du gouvernement

Puis, Gérald Darmanin et Marie Guévenoux se sont rendus au siège du gouvernement, où ils ont notamment écouté les doléances concernant les grands travaux. "Ils ont été très attentifs aux préoccupations du gouvernement collégial", a commenté Yannick Slamet, le porte-parole de l'exécutif. "Le membre en charge des contrats de développement est intervenu pour demander que les quotes-parts de l’Etat soient augmentées dans un premier temps, pour donner plus de flexibilité dans la trésorerie pour lancer les travaux" a-t-il ajouté.

Le remplacement des radars météo

Lors de leur visite à Météo France Nouvelle-Calédonie, il a été essentiellement question du renouvellement des radars. Il en existe trois en Calédonie : à Nouméa, Lifou et Tiébaghi. Or, celui-là a été abîmé par la dépression Oma, en 2019. Un radar à remplacer, donc, et deux autres à renouveler. Ce sont des équipements "indispensables, notamment pour collecter des informations précieuses pour mettre en place les politiques de lutte contre le réchauffement climatique", a commenté Gérald Darmanin.

Gérald Darmanin et Marie Guévenoux en visite à Météo France Nouvelle-Calédonie. • ©Olivier Murat / NC 1ère



Escale au phare Amédée

Sur l'îlot Amédée, signature du contrat de développement 2024-2027 entre l’Etat et la province Sud - représentée par sa présidente Sonia Backès. D'un montant de 9,7 milliards CFP, il doit financer une nouvelle route, un collège public, la lutte contre les conséquences du dérèglement climatique… Répartition : environ 70 % pour l'Etat et 30 % pour la province. L'occasion d'une prise de parole très politique, article à lire ici.



Lutte contre l'insécurité routière

Marie Guévenoux a annoncé que près de 24 millions ont déjà été investis pour le déploiement des radars mobiles. Ensuite, sept millions seront donnés chaque année, à partir de 2024, pour la prévention routière. Le nouveau radar mobile s'appelle le PariFex. Les ministres ont suivi la démonstration de l'un des quatre radars nouvelle génération arrivé sur le territoire.

Le radar mobile nouvelle génération. Image d'illustration. • ©Caroline Antic-Martin / NC la 1ère

Rentrée solennelle au palais de justice

Le tribunal de première instance et la Cour d'appel tenaient ce mercredi matin leur audience solennelle de rentrée. C'est un moment où les présidents de juridiction et le procureur de la République dressent un état des lieux de l'activité judiciaire, le bilan de l'an passé et les perspectives de l'année qui commence. Salle comble, en présence du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti (article à lire ici).

