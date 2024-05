Crise en Nouvelle-Calédonie : "L’objectif premier est de garder les salariés", le gouvernement et les acteurs économiques font un point de situation

Retour de la conférence de presse organisée par le gouvernement au vu de la période troublée que vit la Nouvelle-Calédonie. Notamment animée par Christopher Gygès et Thierry Santa, avec des représentants du monde économique, elle est revenue, ce vendredi après-midi, sur les mesures en la matière.

Conférence de presse tenue par le gouvernement calédonien, ce vendredi après-midi. Elle était consacrée aux "points d'avancée", concernant les problématiques économiques.

Un fonds de solidarité "en cours de finalisation"

Christopher Gygès, porte-parole de l'exécutif, annonce notamment que le fonds de solidarité de l’Etat "est en cours de finalisation" et qu’il doit être mis en place "dans les prochains jours", pour venir en aide aux petites entreprises. Comme pour le Covid, indique-t-il, les aides peuvent être versées rapidement. Il mentionne aussi "un dispositif d’aide aux coûts fixes pour les structures plus grosses". Enfin, un dispositif co-construit autour du chômage partiel et du renforcement du chômage total. Il est évoqué la mise en ligne d’un site internet appelé www.urgenceconomique.nc pour que les Calédoniens puissent avoir accès aux aides.

En lien avec l'Etat

"On a la chance d’avoir l’Etat à nos côtés de manière forte. Nous avons eu Bruno Le Maire, [ministre de l’Economie et des finances] en visioconférence cette semaine", a dit d'entrée Christopher Gygès, évoquant une autre à venir avec la ministre déléguée aux Outre-mer. "On a pu identifier des dispositifs. Ils sont prêts aujourd’hui, a-t-il assuré. On attend l’Etat pour le déclenchement. Ils sont prêts, pour les entreprises qui ont été impactées physiquement ou qui voit leur chiffre d’affaires drastiquement baisser du fait que les personnes ne vont plus dans les commerces, etc."

"Plus de 5 000 personnes potentiellement concernées" par des licenciements

"La meilleure façon de réagir à cette violence est de ne pas se décourager et baisser les bras, mais de réfléchir à comment rebondir. C’est le choix que le monde économique a fait", a prononcé Thierry Santa, encharge de l'emploi. Il a précisé s’exprimer, ainsi que Christopher Gygès "au nom du gouvernement collégial". "L’objectif premier est de garder les salariés", par le biais du dispositif de chômage partiel spécifique. "Un chômage partiel spécifique ‘mines’ avait été mis en place il y a deux mois. C’est le même principe. Un chômage partiel spécifique crise, pour maintenir au maximum l’emploi, et faire en sorte que pouvoir d’achat des Calédoniens ne soit pas trop impacté."

Le gouvernement donne un chiffre fort. "C’est qu’on parle de plus de 500 entreprises détruites, en incapacité de produire, et qui n’ont pas pu faire autrement que de licencier", a lancé Thierry Santa. "On parle de plus 5 000 personnes potentiellement concernées." Cela concerne les entreprises détruites, et le chômage total spécifique, a-t-il précisé. "Hélas, ça peut encore évoluer."

Chômage : un coût de treize milliards en trois mois ?

Il détaille les dispositifs envisagés. "Au-delà du fait que notre système de chômage de droit commun ne peut pas supporter cette masse supplémentaire de chômeurs, on a décidé de créer un dispositif de chômage total spécifique. Un dispositif dégressif". Le but : que ces 5 000 salariés en moins puissent avoir le temps de se retourner sans que les conséquences sur leur famille soient trop fortes. "On parle de 13 milliards pour les trois premiers mois, c’est le montant du chômage partiel spécifique et du chômage total spécifique. La Nouvelle-Calédonie est incapable de financer ces mesures et l’Etat apporte son aide." D'après Thierry Santa, qui livre une large évaluation, le chômage partiel pourrait toucher 10 000, 15 000 voire 20 000 personnes. "On aura les idées claires au fil du temps."

Assurances, "n'oublier personne"

Autres chiffres éloquents, en matière d'infrastructures détruites ou endommagées. "Les assurances, a signalé Christopher Gygès, nous ont fait remonter [jeudi] un milliard d’euros, soit 120 milliards CFP, déposés aux assurances. Et a minima, 30 % des entreprises qui ne sont pas assurées donc qui n’ont pas déposé de dossier. Il faut les accompagner. Ce n’est pas de leur fait, a-t-il modéré. Il y a eu une période où c’était compliqué de s’assurer, en Nouvelle-Calédonie : il y a eu des refus d’assurance suite à une période avec des incendies. Mais il ne faut oublier personne dans cette crise."

"Les banques ont un rôle important à jouer", a aussi dit Christopher Gygès. "Des discussions sont en cours. A propos des reports de PGE [le prêt garanti par l’Etat], des arbitrages sont en place. Les assurances sont fortement mobilisées, avec le fait que la clause émeutes puisse être élargie, avoir une tolérance sur la formalisation des preuves par photo et vidéo."

La Nouvelle-Calédonie va se redresser, on va redonner un avenir à ce territoire. Christopher Gygès, membre du gouvernement collégial

La présidente du Medef en appelle au Congrès

Mimsy Daly a pris la parole pour le Medef qu’elle préside. "Le bilan est catastrophique", martèle-t-elle, en confirmant : "Il va y avoir un volet assurances. Il y a les entreprises détruites, mais aussi les entreprises qui n’ont pas été détruites : les sous-traitants, les entreprises en perte d’exploitation, qui vont être en cessation de paiements dans quelques semaines (…) Et le secteur métallurgique, contraint par la situation."

La dirigeante patronale insiste : "L’heure est grave. On avance tous les jours. Le gouvernement a écrit des textes de loi. Il faut que ces mesures soient financées. On attend la confirmation de l’Etat et qu’elles soient votées par le Congrès. On a besoin de savoir si le Congrès est prêt à voter les textes de loi qui vont être déposés, dans un délai très court. On a des compétences ici [sur lesquelles] l’Etat n’a pas la main. Nous appelons à la mise en œuvre très rapide du vote."

On a une notion d’urgence, les salaires, c’est la première priorité. Mimsy Daly, présidente du Medef-NC

Avec un compte à rebours : "On est le 31 mai, c’est la fin du mois, on a dix jours pour payer les salaires. Des milliers de Calédoniens sont dans l’attente de ces décisions. Des choix doivent être pris." Et même de lancer : "Mieux vaut faire vite que bien. Ils ont besoin d’avoir de la visibilité. On a une notion d’urgence, les salaires, c’est la première priorité."

Thierry Santa a parlé de réunir la commission permanente du Congrès la semaine prochaine, pour examiner les textes pris par le gouvernement ce mercredi. Autre notion de durée : "Si on a l’accord de l’Etat pour les financements exceptionnels, le gouvernement se réunira avant mercredi", a assuré Christopher Gygès.

La CCI "en gestion de crise"

"On est entrés en gestion de crise", a rappelé la Chambre de commerce et d'industrie par la voix de son directeur général, Charles Roger. Il a rappelé les dispositifs mis en place par la CCI pour accompagner les entreprises, notamment le numéro vert 05 03 03. "Vous aurez au téléphone des conseillers qui vous aideront, pour les chefs d’entreprise, à obtenir les bonnes réponses et à mettre en place les bonnes actions." Egalement une foire aux questions, mise à jour au fil des points quotidiens. La CCI qui s’est mise à la disposition de l’Etat concernant l’aéroport international qu’elle gère, pour organiser l’ensemble des flux, actuels et à venir. "

En parallèle, les élus se sont mis au travail sur la reconstruction. Sur le temps d’après. Ça va être indispensable de redonner de la visibilité et de la confiance aux chefs d’entreprise et à leurs collaborateurs. Charles Roger, directeur général de la CCI

Parmi les pertes, les installations du CFA à Nouville

Le point côté Chambre de métiers et de l’artisanat, avec Elizabeth Rivière. "On a des artisans qui ne peuvent plus faire face", décrit la présidente de la CMA. "Par exemple, des clients, des particuliers se désistent, ne savent pas s’ils vont faire des travaux. Ils ont des problèmes d’approvisionnement. La CMA accompagne les artisans, ils sont souvent démunis. C’est parfois simplement pour un échange."

Et il y a un sinistre en particulier : à Nouméa, le Centre de formation de l’artisanat situé sur la presqu’île de Nouville a été détruit "à 90 %". Des installations à la fois coûteuses et indispensables. "Il faut qu’on retrouve rapidement des outils pour permettre à ces jeunes de continuer. L’avenir de notre pays, c’est insérer cette population, ces jeunes. Les artisans sont là pour accueillir ces jeunes dans l’entreprise."

Le rôle du secteur agricole

A l’échelle de la Chambre d’agriculture et de la pêche, son directeur général Guylain de Coudenhove évoque l’enjeu de maintenir la sécurité agricole. Les agriculteurs, les pêcheurs souhaitent se mobiliser pour alimenter les marchés de Nouméa et du Grand Nouméa. Il est question d’un "pont maritime à mettre en place pour acheminer en produits frais et agroalimentaires. On a mis en place des communications et des numéros pour faire remonter ces besoins et alimenter quotidiennement les Nouméens en produits frais." Reste aussi que "les agriculteurs doivent trouver du carburant, c’est cette logistique de terrain qu’on est en train de mettre en place".

Nous réouvrirons le marché de Ducos dès que possible, c'est souhaité par les agriculteurs et les consommateurs. Guylain de Coudenhove, directeur général de la Chambre d'agriculture et de la pêche

En matière d'approvisionnement petite victoire soulignée par le Medef : "On a réussi à relancer l’Ocef. Ça a permis de libérer une partie du stock de viande et de pommes de terre", s’est réjoui Mimsy Daly, en pointant en revanche la problématique difficile d’accès au riz et à la farine. "On est très contraints par la situation actuelle, par les routes bloquées."

