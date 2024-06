Crise en Nouvelle-Calédonie. Une maison a brûlé à Nouméa, sur la presqu’île de Ducos

Un nouvel incendie à déplorer en Nouvelle-Calédonie. Une maison a été détruite par le feu ce samedi, en fin de journée, dans le quartier nouméen de Logicoop. Ses occupants n’étaient plus présents.

L’alerte a été donnée en fin de journée. À Nouméa, sur la presqu’île de Ducos, une habitation a été dévastée par un incendie, ce samedi. Une maison située route de la baie des Dames, à Logicoop, en face du collège de Kaméré. Les pompiers sont intervenus et le feu a été éteint. Les occupants n’étaient pas présents, ils avaient été évacués et mis en sécurité quelques jours plus tôt.

Cette semaine a encore été marquée par plusieurs incendies vraisemblablement d'origine criminelle. Comme celui qui a réduit en cendres le centre de première intervention en construction à Tontouta. Celui qui a brûlé la maison de l'élu indépendantiste Victor Tutugoro à La Tamoa. Ou encore celui qui a détruit une partie de l'école Jean-Bastiste-Gustin, toujours à Païta, du côté de Gadji. Incendiés également, la maison Lacourt à La Foa ou le seul magasin de prêt à porter de Lifou.