Dossier Usine du Sud : l’Ican mobilisée à Nouméa devant la caserne Meunier

L’école Frédéric-Surleau a de la compagnie, ce jeudi 6 mai, à Nouméa. En fin de matinée, des membres de l’Ican - Instance coutumière autochtone de négociation - et du collectif Usine du Sud = usine pays se sont installés sur le trottoir en contrebas de l’établissement. Figures politiques, coutumiers, militants... Ils étaient à la mi-journée un peu moins d’une centaine à regarder, dans le calme, vers la caserne Meunier.

Soutien et colère

Sur les banderoles : "On n'est pas des terroristes, ni des radicalisés", "Garde à vue abusive" ou encore "Libérez nos responsables". C'est avec ces slogans que les manifestants affichent leur soutien, mais aussi leur désaccord et leur colère. Depuis lundi, dix personnes ont été placées en garde à vue à la caserne de gendarmerie située dans le centre-ville de Nouméa. Trois ont été relâchées mercredi soir - pas Raphaël Mapou, porte-parole de l'Ican et secrétaire général du comité Rhéébù Nuù.

En attendant les chefs d'accusation

Il leur est reproché des actes de criminalité dans le cadre des violences perpétrées à hauteur de l'usine du Sud en décembre. Interrogé par les manifestants, leur avocat, maître Martin Calmet, a pris la parole un peu avant midi. Il doit maintenir le secret, car l'enquête est toujours en cours, mais nous informe que seul le procureur de la République peut se prononcer sur les chefs d'accusation retenus. Sa décision devrait être connue ce jeudi soir.

"Attitude de l'Etat"

Louis Mapou et Charles Washetine (Uni-Palika) réitèrent leur incompréhension vis-à-vis de l'Etat et de sa posture dans cette affaire. Aloisio Sako, membre du bureau politique du FLNKS, remet quant à lui en cause l'invitation du Premier ministre et du ministre des Outre-Mer pour des discussions politiques à Paris. Les personnes déployées devant Meunier - dont l'entrée est gardée par plusieurs véhicules de police - restaient, à la mi-journée, mobilisées.

C'est pour soutenir, mais en même temps pour condamner l'attitude de l'Etat qui d'un côté, fait des pieds et des mains pour qu'on vienne à Paris et de l'autre, tient le fouet. Aloisio Sako, bureau politique du FLNKS

