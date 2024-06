Émeutes en Nouvelle-Calédonie. La détention provisoire de Joël Tjibaou et Gilles Jorédié, mis en examen dans l'enquête visant les commanditaires présumés, doit se faire au Camp-Est

Partager :

Au tour de Joël Tjibaou et Gilles Jorédié d'être présentés, ce mardi, au juge des libertés et de la détention, qui a décidé leur placement en détention provisoire au Camp-Est. Samedi, les deux hommes demandaient un délai pour préparer les débats, alors que sept autres militants de la CCAT étaient placés en détention provisoire et transférés dans l'Hexagone. Tout cela dans le cadre de l'enquête visant les commanditaires présumés des exactions commises depuis la mi-mai.

À son tour, Joël Tjibaou est placé en détention provisoire à la prison du Camp-Est. Et non pas placé sous contrôle judiciaire, ou assigné à résidence avec un bracelet électronique. Fils du leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou, signataire des Accords de Matigon et incarnation de la fameuse poignée de mains, il fait partie des personnes interpellées mercredi dernier, et présentées comme des membres de la CCAT. Selon son avocate, Me Claire Ghiani, il "a toujours essayé de contrôler la situation, avec l’objectif qu’il n’y ait aucun mort, ni aucun blessé. Il voulait mener un combat pacifique." Devant le tribunal ce mardi matin. • ©Natacha Lassauce-Cognard / NC la 1ère Volonté de faire appel Espérant "que l’on va vers l’apaisement, elle va faire un appel simple. À la mi-journée, c'est Gilles Jorédié qui faisait l'objet de cette décision rendue par le juge des libertés et de la détention, au tribunal de Nouméa. Le JLD a suivi les réquisitions du procureur de la République, qui allaient en ce sens. Son avocat va faire appel sous trois jours et demande que Gilles Jorédié soit entendu en collégialité. Tous deux ont été mis en examen samedi. Ils doivent répondre de plusieurs chefs d’inculpation liés aux exactions commises depuis le 12 mai. Eux, ont demandé samedi soir un délai pour préparer les débats. Contrairement aux sept personnes mises en examen, placées en détention provisoire et transférées vers l’Hexagone. LIRE AUSSI : 7 militants de la CCAT transférés vers l'Hexagone cette nuit. Pour quelles raisons et pour quels chefs d'accusation ? L'UNI réagit aux transferts dans l'Hexagone Toujours sur ce sujet, l'UNI réagit par communiqué aux sept transferts dans l'Hexagone. "La distance qui a été placée entre les mis en cause et leurs avocats n’est pas de nature à favoriser le travail de la défense", estime le groupe politique. Il "ne peut exclure qu’une telle décision puisse constituer une entrave au processus de désescalade engagé depuis la visite du président de la République", ajoute-t-il. Jugeant "regrettable que cette décision ait encore contribué à aggraver la situation", l'UNI appelle à la recherche d’un apaisement. À noter également que la CCAT tient cet après-midi une conférence de presse au Mont-Dore. Plus de précisions à venir

