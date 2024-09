En Nouvelle-Calédonie, les réactions plutôt favorables des indépendantistes suite à la nomination de François-Noël Buffet aux Outre-mer

Quelles réactions politiques en Nouvelle-Calédonie, après la nomination de François-Noël Buffet, ministre en charge des Outre-mer ? Les partis indépendantistes attendent de le voir "à la tâche". Il est considéré comme un homme de dialogue qui connaît bien le dossier calédonien.

Les réactions locales suite à la mise en place du gouvernement Barnier continuent. Après les non indépendantistes, c'est au tour des indépendantistes de se positionner, ce lundi matin. La mise en œuvre de la politique de François-Noël Buffet, nommé ministre en charge des Outre-mer, est attendue de leur part. Ce dernier étant déjà venu sur le territoire, car il travaillait sur ce dossier au sein de la commission des lois du Sénat.

"On sent que c'est quelqu'un de dialogue, on peut discuter. On souhaiterait qu'il renoue avec les méthodes de discussion et les calendriers initiés par l'Accord de Nouméa", commente Charles Washetine, du Palika. Et d'ajouter : "On aurait souhaité que ça soit un gouvernement de gauche. Mais les avancées qu'on a eues avec la gestion du dossier calédonien depuis les accords de Nouméa se sont faites, quelle que soit la couleur du gouvernement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement gère le dossier calédonien, en faisant abstraction des affaires internes."

"On le verra à la tâche"

Le ministre des Outre-mer est désormais directement rattaché à Matignon. Une mesure qui satisfait le président de l'Union calédonienne, Daniel Goa. "On le verra à la tâche, ce n'est pas une mauvaise chose qu'on revienne au Premier ministre de façon que ça soit plus géré, peut-être de manière plus politique. Avant, le ministère était à l'Intérieur, c'était rattaché à l'ordre et à la répression militaire."

"À part Lecornu, la plupart des anciens ministres sont des gens qui n'ont pas fait avancer le 'schmilblick'", lance-t-il. À propos de cette nouvelle nomination, il reste tout de même un peu mitigé : "les vieux de droite, on pouvait encore discuter avec eux mais là, on ne sait pas. À l'époque, c'était des visions ancrées dans la philosophie alors qu'aujourd'hui, on est dans le capitalisme et le profit."

L'ex-président du Congrès et élu UC-FLNKS Roch Wamytan, invité ce dimanche du journal télévisé de NC la 1ère, a pour sa part évoqué ce "nouveau ministre, qui nous connaît et qu'on connaît, comme ses capacités de dialogue et de concertation (…) On espère qu'il pourra faire avancer le dossier de Saint-Louis… mais par la concertation."