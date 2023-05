Fuite à la SLN : tout danger de pollution est écarté

Le plan d’urgence maritime de la Société Le Nickel a été levé ce matin. Celui-ci a été déclenché hier, suite à une nouvelle fuite de fioul sur le site industriel de Doniambo, à Nouméa. Tout danger de pollution est écarté assure la SLN, mais le site reste sous surveillance.

Maurice Violton (Noémie Dutertre) •

La nouvelle fuite de fioul sur le site de la SLN à Doniambo est estimée à moins d’1 litre. Selon l'industriel, il n'y a pas de nouveau danger de pollution mais le site reste sous surveillance ce week-end. Les mesures d’urgence ont été levées ce samedi matin et il ne serait plus question que de quantités résiduelles de polluant.

Selon la communication de l'entreprise, ces deux incidents survenus en quelques semaines n'ont rien en commun. Pour le cas de ce vendredi après-midi, il s'agirait d'une conduite de fioul désaffectée dont le contenu se serait déversé dans le caniveau d'évacuation d'eau, en lien avec les fortes pluies de la journée. Laurent Fogliani, chef de département communication et affaires publiques de la SLN détaille les mesures prises pour la mise sous contrôle de cette pollution:

Un rapport attendu dans 15 jours

"L'incident a été levé, le plan d'urgence maritime et la cellule de gestion de crise également ", confirme Laurent Fogliani. Nous avons une veille qui va se poursuivre ce week-end et sous 15 jours, une enquête sera remise à la Dimenc (Direction des industries, des mines et de l'énergie)." Avec la fuite d'hydrocarbure mi-avril, les deux incidents de la SLN ont été vite sous contrôle mais ils interpellent. Les conclusions du rapport sont attendues.