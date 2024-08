La lecture en balade à Nouméa, au parc de Rivière Salée

“Lectures en balade”, c’est le nom de la nouvelle animation que propose la BMW, la Bibliothèque mobile walab’. La toute jeune association veut amener la lecture dans les quartiers. La première édition s’est tenue ce samedi au parc de Rivière-Salée, à Nouméa.

Charlotte Mannevy •

"Le. Tout petit. Poisson. De rien. Du tout." Le rythme est saccadé mais du haut de ses 6 ans, Aimée, en classe de CP, a insisté pour faire elle aussi la lecture... Il faut dire que la fillette est une habituée de la bibliothèque mobile, elle y vient "tous les mercredis. Et tous les samedis".

Un réel besoin pour les familles

Imaginée par Assenata de l’association RS 125, "Tantine Yvette" du club de quartier et Emeline l’orthophoniste, la BMW, pour Bibliothèque mobile walab', vient combler le vide laissé par les médiathèques incendiées pendant les émeutes. Comme le raconte Matthieu Mouillet, son coordinateur, "quand on a organisé les premiers marchés avec Solidarité RS, on a eu de la demande des gens. Des mamans, des papas, sont venus nous voir en disant : 'Nos enfants, on avait l’habitude de les emmener à la médiathèque pendant que nous, on allait au marché. Ils aimaient prendre les livres, donc comment on va faire ?' Il y avait vraiment un réel besoin."

Comme une bibliothèque mais dehors

Face à ce besoin, l'association s'organise : "On s’est dit, on va prêter des livres, on va essayer de mettre un petit pansement là-dessus. On va à la rencontre des gens dans différents endroits, que ce soit au marché de Rivière-Salée ou à la petite école de Kaméré. On vient, on prête des livres et ensuite, on vient les rechercher la fois suivante." Le tout, gratuitement. Moins formelle qu'une bibliothèque "classique", la BMW cherche aussi à faire participer les lecteurs. "Les gens peuvent venir avec leurs enfants, ils peuvent nous amener les histoires qu’ils aiment pour pouvoir les lire si ils ont l’habitude de les lire, parce ce que ça, c’est très chouette aussi".

Redécouvrir les quartiers

Depuis ce samedi, Matthieu et ses comparses tentent un nouveau concept, les lectures en balade. L’occasion de lire ensemble, mais aussi de reconquérir des sites délaissés pendant les émeutes, comme le parc de Rivière-Salée. "On est sous un arbre, on entend les oiseaux, on est quand même près de la nature, décrit Matthieu. C’est aussi pour montrer qu’il y a des lieux qui sont très sympas." D'ailleurs, "si des gens sentent qu’il y a du besoin de lecture dans leur quartier, on peut venir aussi".

Pour autant, pas question d'abandonner son quartier natal. La bibliothèque mobile sera à nouveau présente samedi 31 août au marché solidaire de Rivière-Salée. L’association est également à la recherche de livres, de bénévoles et de conteurs. Vous pouvez la contacter sur sa page Facebook “Biblio mobile RS”.