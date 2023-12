Le dixième sommet entre ministres de la Défense du Pacifique Sud a ouvert à Nouméa

Lancement officiel, ce mardi matin, à Nouméa, du dixième South Pacific defence ministers’ meeting. Un sommet régional des ministres de la Défense organisé pour la première fois en Nouvelle-Calédonie.

Après les accueils officiels, le lancement des travaux. Ils ont commencé ce mardi 5 décembre, à partir de 8h45, dans le grand hémicycle de la CPS. La Communauté du Pacifique dont le siège abrite ce dixième sommet, et le premier organisé en Calédonie.

Une soixantaine de participants

La réunion a rassemblé le ministre français des Armées et six homologues de la région (Tonga, Australie, Papouasie Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande, Fidji mais aussi Chili). En plus des sept pays participants, trois autres sont présents au titre d'observateurs (Etats-Unis, Japon et Royaume-Uni). En ajoutant les collaborateurs, les parlementaires ou encore des industriels, cela représentait une soixantaine de personnes.

Une soixantaine de personnes rassemblées pour le lancement du sommet. • ©Claude Lindor / NC la 1ère

Un format de tables rondes

Des tables rondes ont été organisées, sur des thèmes allant de l'exploitation des fonds marins aux catastrophes naturelles, en passant par la sécurité maritime. Sans oublier un volet dédié à l'anticipation. Il a été question du partage d'informations entre les pays, d'opérations de maintien de la paix ou encore d'études sur l'impact du réchauffement climatique.

Juste après la photo officielle des participants à cette dixième édition. • ©Claude Lindor / NC la 1ère

Entretiens

Ce mardi après-midi, changement de format. Place à des entretiens bilatéraux, en privé, avec Sébastien Lecornu. Mercredi matin, une autre table ronde est prévue. Les participants au sommet feront notamment le bilan des exercices militaires menés de façon conjointe. Et parmi eux, Croix du Sud 2023, qui a réuni environ 3 000 participants, fin avril, sur le Caillou.