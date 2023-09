Meurtre à Tuband en mai 2021 : l’avocate générale requiert de 23 à 24 ans de réclusion criminelle

Le 6 mai 2021, le corps d'un homme de 52 ans était retrouvé sans vie à son domicile, à Tuband, la carotide sectionnée. Au deuxième et dernier jour du procès, ce vendredi, l'avocate générale a requis de 23 à 24 ans de réclusion criminelle.

"L’auteur de l’agression s’est acharné sur la victime, la volonté de tuer ne fait pas de doute", témoignait ce vendredi matin l'expert légiste devant la cour d'assises de Nouméa. Depuis la veille, jeudi 13 septembre, un homme de 41 ans, originaire de Cannes, sans domicile fixe au moment des faits, y est jugé pour le meurtre d'un homme de 52 ans chez qui il était alors hébergé. Ce dernier a été retrouvé mort le 6 mai 2021, chez lui, à Tuband, la carotide sectionnée, des blessures au visage.

Pour Me Le Reste, avocat de la partie civile, qui représente la mère et les deux frères de la victime, aucun doute : l’accusé et la victime entretenaient des relations sexuelles. "Intéressées" de la part de l’accusé. Me Le Reste en est convaincu : l’accusé est "un manipulateur qui n’a réussi à convaincre personne si ce n’est lui-même".

"Violent, colérique, menteur et manipulateur"

Pour Claire Lanet, l'avocate générale, aucun doute non plus : l'accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle le qualifie de "violent, colérique, menteur et manipulateur". "Il vit comme un adolescent qui fait du skateboard", "racole des hommes plus âgés que lui, propose ses faveurs contre de l’argent" ou un hébergement, poursuit-elle, s'appuyant sur les témoignages des voisins, des anciens amants, de l'accusé lui-même.

À ses yeux, ce dernier s’est par ailleurs auto-incriminé en changeant ses déclarations constamment. Et puis il y a les constatations techniques : les vidéos provenant de caméras dans les rues et le bus, les fadettes, les tests ADN et de liquides séminaux…

Le skateboard à l'origine des blessures au visage ?

Ses conclusions : il a frappé la victime avec l’un de ses skateboards, qui correspond à l’objet contondant à l'origine des blessures au visage, puis a utilisé une arme blanche pour lui asséner des coups au niveau de la gorge, un seul coup a sectionné la carotide. Pour rappel, le 3 mai 2021, jour estimé de la mort selon les médecins légistes, l’accusé a été vu dans le bus en quittant le quartier de Tuband, avec un sac-poubelle à la main. Il assure qu'il y transportait son skateboard pour l’abriter de la pluie, sauf que ce jour-là, il ne pleuvait pas.

L’avocate générale a requis de 23 à 24 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté équivalente à la moitié de la peine, un suivi socio-judiciaire de cinq ans assorti de cinq ans de prison si celui-ci n’est pas respecté.