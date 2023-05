Nouméa : à peine la baignade rouverte baie des Citrons… une alerte aux requins

Elle n'a pas été autorisée longtemps, la baignade, sur l'espace sécurisé qui devait accueillir les nageurs à partir de ce vendredi matin. Elle venait d'ouvrir quand elle a été refermée suite au signalement de requins dans le secteur.

Yvan Avril, avec Françoise Tromeur •

On aurait presque du mal à y croire… A 8h45 ce vendredi 5 mai, réouverture de la baignade sur une partie de la baie des Citrons. Sous conditions : une zone est délimitée. Mais après deux mois et demi sans avoir le droit de se mettre à l’eau sur les plages de Nouméa, une quinzaine de personnes se jettent de suite à la mer.

Témoin

Seulement voilà, “à 8h46”, décrit un observateur de la scène, une alerte aux requins est déclenchée ! Elle fait suite au témoignage d’un passant qui a alerté le poste de secours, expliquant avoir repéré deux squales alors qu’il se trouvait à hauteur de La Barca. Les pompiers chargés de surveiller la baignade lèvent de suite le drapeau rouge qui l’interdit et le protocole en vigueur est déployé.

Exception

Ça signifie qu'il faut attendre deux heures, donc 10h45, avant de pouvoir tester cette zone de baignade sécurisée. Le temps de s’assurer qu’aucun requin ne menace le coin. Et on rappelle : quoi qu’il en soit à la “BD”, la baignade reste fermée sur toutes les autres plages de la ville, y compris à l’île aux Canards et à l’îlot Maître, suite aux attaques survenues en début d’année.