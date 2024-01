Nouméa va faire appel de la décision du tribunal administratif pour reprendre les abattages de requins

Le 28 décembre, le tribunal administratif a annulé la décision prise par la mairie de Nouméa de mener des campagnes d’abattage préventif de requins-tigres et bouledogue aux abords de ses plages. Décision prise début 2023 après plusieurs attaques, dont une mortelle. Lors du journal télévisé, ce dimanche 14 janvier, Sonia Lagarde, maire, a annoncé que la ville allait faire appel.

“Les pêches préventives, j’avais l’intention de les poursuivre en 2024. Pourquoi ? Parce qu’il me semble essentiel d’assurer la sécurité des administrés, voire des touristes”, a annoncé Sonia Lagarde, maire de Nouméa, ce dimanche soir, lors du journal télévisé de NC la 1ère. Ces campagnes d'abattage de requins tigre et bouledogue, décidées début 2023, après plusieurs attaques survenues à l’Anse-Vata, dont l’une mortelle, ont été jugées illégales et disproportionnées par le tribunal administratif. Le 28 décembre, il annulé les arrêtés pris par la mairie et par la province Sud.

Je pourrais dire ‘Écoutez, je m’en fous, j’y vais, je prends un autre arrêté, il sera à nouveau attaqué’. Mais on ne va pas aller jusque-là. Sonia Lagarde, maire de Nouméa

“C’est quand même un peu bizarre parce que, sur les mêmes types de recours, le 23 décembre, le tribunal administratif de la Réunion a donné un avis complètement différent, qui vient conforter la décision qui a été prise par le préfet”, note Sonia Lagarde. “On verra bien ce que dira la cour administrative d’appel. Ça n’empêche pas que je pourrais à nouveau prendre un arrêté pour dire ‘Écoutez, je m’en fous, j’y vais, je prends un autre arrêté, il sera à nouveau attaqué’. Mais on ne va pas aller jusque-là", poursuit-elle.

Le jugement du tribunal indiquait que l’annulation ne signifie pas forcément "que la commune de Nouméa arrête à l’avenir toute campagne de pêche dans les aires de gestion durable” mais qu’elle devra les mener “dans d’autres conditions".

La pose du filet au Château-Royal retardée

"Bien sûr qu’il faut des études scientifiques pour comprendre le comportement des requins. Sauf qu’il y a le temps des études, qui peuvent prendre plusieurs années, et le temps de l’action, qui est le temps de la sécurité et celui-là n’est pas du tout le même temps. Il faut agir vite”, argumente l’élue. Un filet a été installé en fin d’année à la baie des Citrons.

Deux autres doivent l’être, au Château-Royal et à l’Anse-Vata, en face du Hilton, précise Sonia Lagarde. Annoncé pour mars, celui du Château-Royal ne sera finalement pas opérationnel avant fin avril – mi-mai, en raison d’un “souci d’acheminement du matériel”. Celui de l’Anse-Vata est attendu pour septembre.