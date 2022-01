Une figure du collectif RéinfoCovid NC interpellée après la manifestation de samedi

Porte-parole et coordinatrice du collectif RéinfoCovid en Nouvelle-Calédonie, Gaëlle Wéry a été placée en garde-à-vue à Nouméa, ce mardi, pour organisation d’une manifestation illégale sur la voie publique.

Rédactions de NC la 1ère, avec Françoise Tromeur •

Le haut-commissaire annonçait dimanche soir qu’il y aurait interpellation(s), interpellation il y a eu. Gaëlle Wéry, coordinatrice et porte-parole de Réinfocovid NC, a été arrêtée ce mardi 18 janvier par la police nationale. Cette kinésithérapeute de profession a été placée en garde-à-vue au commissariat central, à Nouméa, pour le délit d'organisation d’une manifestation illégale sur la voie publique.

Le collectif a lancé en réponse un appel à la mobilisation pour "la soutenir, dans le calme, le pacifisme et le respect de la circulation". Cet après-midi, ses membres manifestaient donc devant le commissariat, avec notamment ce slogan : "Non, Gaëlle n’est pas l’organisatrice du dernier rassemblement, je suis seule(e) responsable de ma présence".

Interdite par le haussariat

Les mobilisations se succèdent, contre l’obligation vaccinale, pour la suppression du pass sanitaire et pour la liberté de traitement, à l’appel de différentes organisations dont RéinfoCovid. La dernière en date, samedi 15 janvier, a réuni à Nouméa 300 personnes selon la police et près de 2000 selon les organisateurs.

Or, elle avait été interdite. Au motif, notamment, qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable. Que lors d’une précédente marche, organisée le samedi 8 janvier, "les règles sanitaires, particulièrement de port du masque et de distanciation physique, n’ont été que très partiellement respectées", selon l’arrêté d’interdiction émis par le haussariat. Et que "des effectifs de police ont été victimes de violences".