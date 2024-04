VIDEO. Le personnel de la prison du Camp-Est mobilisé devant le tribunal de Nouméa

Le personnel du Soenc fontion publique du centre pénitentiaire de Nouméa, était rassemblé vendredi matin devant le tribunal de Nouméa. Objectif : dénoncer des conditions de travail dégradées dans la prison du Camp-Est. La surpopulation carcérale et le sous-effectif chronique mettent en danger les détenus et le personnel.

Prévu pour 390 places, 640 détenus sont incarcérés actuellement au Camp-Est. Soit un taux d’occupation qui dépasse les 160% ! Ce sont ces chiffres que le personnel du Camp Est, affilié au syndicat SOENC-CFDT, est venu dénoncer devant le tribunal de Nouméa, ce vendredi matin.

Les salariés du centre pénitentiaire fustige les conditions de vies des détenus et le quotidien problématique du personnel.

A lire aussi >>> Dans la prison surpeuplée du Camp-Est à Nouméa

"Depuis plusieurs mois la situation s'est aggravée"

"En début de semaine, en deux jours, on a eu des agressions physiques et verbales. On a de plus en plus d’absentéisme, la situation est difficile au quotidien", s'inquiète Angélique Kaloi, première surveillante au centre pénitentiaire de Nouméa."On connaît les risques du métier mais depuis plusieurs mois la situation s’est aggravée et c’est à cause de la surpopulation carcérale."

Une nouvelle prison est prévue à Nouméa pour 2034 mais en attendant il faut trouver des solutions, d’autant plus que le centre pénitentiaire du Nord est déjà presque à sa pleine capacité d’accueil.

Aujourd'hui, le personnel pénitentiaire demande des mesures d’urgence."Il faut des structures pour pouvoir pallier à cette surpopulation", complète Sébastien Tuï, responsable de la section Soenc fonction publique CFDT.

Le syndicat dénonce aussi un sous-effectif et souhaite un nouvel audit pour que le personnel soit renforcé.