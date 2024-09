Pas de navettes maritimes entre le Mont-Dore et Nouméa cet après-midi et demain, pour raisons météo et par sécurité pour les passagers

Face à des conditions météorologiques défavorables, le dispositif de navettes maritimes entre le Sud de la Nouvelle-Calédonie et Nouméa a été arrêté, ce mercredi à la mi-journée, et il a été annoncé qu'il serait aussi suspendu ce jeudi.

"Rotations annulées". L'épée de Damoclès qui plane chaque jour au-dessus des navettes maritimes s'est abattue, ce mercredi à la mi-journée. Le ballet qui permet d'accéder au Sud de la Grande terre par le lagon a été stoppé en raison de "conditions météorologiques défavorables". Une menace récurrente liée à la force du vent et de la houle. Il n'y a donc pas de taxi-boats ni de plus grands bateaux ce 4 septembre, du moins dans le cadre du dispositif mis en œuvre par les pouvoirs publics, et il devrait en être de même jeudi 5 septembre.

En raison de conditions météorologiques défavorables, aucune navette ne pourra circuler en toute sécurité. Tous les usagers sont donc invités à ne pas se présenter aux pontons d'embarquement de Nouméa, Vallon-Dore et Boulari. Message de la province Sud, le 4 septembre 2024

Impasse

Des navettes privées, c'est-à-dire des embarcations pilotées par des particuliers contre rémunération, vont peut-être se maintenir. Reste qu'en cas de mer forte, le voyage, notamment entre le Vallon-Dore et la baie de la Moselle, s'avère très agité voire franchement dangereux. Voilà qui laisse dans l'impasse les habitants du Sud du Mont-Dore, les gens de Yaté et les personnes qui viennent travailler dans ce secteur par voie maritime. Car la portion de route provinciale entre Saint-Michel et La Coulée demeure fermée par les verrous de gendarmerie, faute de sécurité dans la traversée de Saint-Louis depuis près de quatre mois.

Huit communes en vigilance jaune

Un avis de vigilance jaune a été lancé. Il concerne l'île des Pins pour forte houle, de Sud Sud-Ouest. Sept autres communes, de la côte Ouest entre Poya et Poum, ont une alerte jaune au vent violent. Des rafales à 75 km/h sont annoncées par Météo France, de mercredi après-midi à jeudi.

Un bulletin maritime spécial est également en cours. Il informe d'un "avis de grand frais" sur le lagon Ouest et le lagon Nord.