VIDEO. Démonstration de solidarité, après l'incendie de Thio

L’élan de solidarité se poursuit, après l’incendie subi par une famille d'éleveurs fin décembre, sur leur proriété de Thio. Non seulement la cagnotte lancée par la chambre de l’agriculture atteint le million de francs, mais la province Sud va financer un bungalow.

Plus de 200 hectares et 120 têtes de bétail, sur le terrain de la famille Bull-Biret, à Thio. Depuis 2014, avec le braconnage, ces éleveurs ont perdu 94 bêtes. Mais ce n'est pas tout. En toute fin d'année dernière, un incendie volontaire a ravagé l'habitation construite sur la propriété.

"Une partie de notre vie"

"Ça fait mal", confiait Dominique Bull-Biret, ce mardi 9 janvier. "J'avais fait une belle maison, on était contents. On appréciait de venir ici sur le terrain. Tous les deux-trois jours, on était là, on était bien. C'est toute une partie de notre vie, qu'on enlève."

"Élan important"

Après le feu, un appel à la solidarité a été lancé, avec une cagnotte en ligne. Une initiative portée par le collectif de vigilance des éleveurs, dont le porte-parole a marqué une grève de la faim symbolique, et par la Chambre d'agriculture. "Il y a un élan de solidarité vraiment très important, puisqu'on a dépassé le million", annonce Jean-Christophe Niautou, qui préside la Chambre d'agriculture et de la pêche. Il précise que le mouvement ne se limite pas au monde rural. "Et on a des messages vraiment poignants qui viennent à nous, des gens qui se rappellent les heures les plus sombres qu'a connues le pays dans les années quatre-vingt, et toutes ces familles qui ont dû quitter leur propriété."

Déplacement

Venus soutenir la famille Bull-Biret ce mardi, Nicolas Metzdorf, député de la seconde circonscription, et Sonia Backès, à la tête de l'assemblée provinciale Sud. Une collectivité qui va fournir un bungalow. "On espère sincèrement qu'on ne revit pas les heures sombres de l'histoire calédonienne", réagit sa présidente, "personne n'a envie de ça. La famille qui est là, elle a juste envie de vivre-ensemble, de destin commun." Une enquête de gendarmerie est en cours pour faire la lumière sur cette affaire.