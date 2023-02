Réforme du Ruamm : les manifestants refusent la main tendue d'Isabelle Champmoreau et de Christopher Gygès

Partager :

C'est ce mardi 28 février au matin que les opposants au projet de réforme du Ruamm se mobilisent. Rendez-vous était donné à 8 heures à la Baie de la Moselle, à Nouméa. D'autres rassemblements ont lieu à Bourail, Koné, Poindimié et Lifou. Travailleurs indépendants, chambres consulaires et organisations patronales estiment que cette réforme, portée par l'Éveil océanien, entrainera des destructions d’activités et d’emplois.

Rédactions de NC la 1ère (Sophie Boltz) •

[11h30] Deux membres du gouvernement, Christopher Gygès et Isabelle Champmoreau, ont accepté de recevoir la délégation mais cette dernière a décliné la proposition. Elle veut "qu'il y ait les membres indépendantistes du gouvernement aussi". Des opposants au projet de réforme du Ruamm devant le gouvernement. • ©DR [11h10] Des rouleurs et leurs engins sont postés le long du Quai-Ferry. Les rouleurs mobilisés le long du Quai-Ferry ce mardi 28 février 2023. • ©Thérèse Waïa / NC la 1ère [11h00] À Nouméa, la délégation quitte la Cafat sans grande annonce et se dirige vers le gouvernement. [10h40] À Lifou aussi, le projet de réforme fait des mécontents. Environ 70 personnes sont rassemblées depuis ce mardi matin devant l'Hôtel de la province des îles à We. Parmi eux des pêcheurs, des apiculteurs, des transporteurs ou encore des techniciennes de surface. Ils prennent la parole à tour de rôle pour dénoncer ce projet. Il y a eu des prises de parole lors du rassemblement contre le projet de réforme du Ruamm à Lifou. • ©D. Zeoula. Des opposants au projet de réforme du Ruamm à Lifou. • ©D. Zeoula. [10h30] À Nouméa, les manifestants arrivent devant la Cafat. Ils sont reçus par Jean-Pierre Kabar, le président du conseil d'administration et Xavier Martin, le directeur. Les manifestants positionnés devant la Cafat. • ©Caroline Antic-Martin/NC la 1ere [10h15] Le Syndicat des rouleurs et du BTP s'exprime. "Si ce soir, la réforme n'est pas enlevée, on va faire le nécessaire pour monter en puissance et qu'elle ne passe pas" Christophe Ramadi, président du syndicat des rouleurs et du BTP. Pour lui, le mouvement pourrait se durcir à partir de la semaine prochaine. [10h10] A Koné, les forces de l’ordre ne sont pas présentes. Excédés par le manque d’organisation, les patentés décident d’improviser une marche et une mini opération escargot. Les représentants des chambres consulaires sont reçus par le directeur de cabinet. Une marche et une mini opération escargot ont été improvisées à Koné. • ©Nathan Poaouteta / NC la 1 ère [10h05] Selon notre équipe sur place, Roch Wamytan dit ne pas pouvoir retirer ce texte, mais il se dit à l'écoute du mouvement. [09h50] Les rouleurs sont réunis à l'entrée de la ville de Nouméa. Objectif : aller bloquer le gouvernement. Les rouleurs arrivent en ville. • ©Gaël Detcheverry / NC la 1ère [09h30] À Nouméa, la délégation est reçue par le président Roch Wamytan au Congrès. La délégation entre dans le Congrès. • ©Caroline Antic-Martin / NC la 1ère [09h25] À Koné, 350 personnes sont mobilisées selon notre équipe sur place. Les représentants des chambres consulaires sont présents sur le site de la province Nord au niveau du rond point. À Koné, les habitants se mobilisent également ce mardi 28 février 2023. • ©Nathan Poaouteta / NC la 1 ère [09h20] Selon Mimsy Daly du Medef NC, 7000 personnes sont rassemblées ce mardi sur l'ensemble du territoire. Le président du Congrès va recevoir la délégation d'ici quelques minutes. [09h05] À Nouméa, le cortège se rapproche du Congrès. La mobilisation à proximité du boulevard Vauban ce mardi 28 février 2023. • ©Alix Madec / NC la 1ère [08h45] À Nouméa, les manifestants passent devant le musée de la Nouvelle-Calédonie. Ils scandent "retrait du texte". Les manifestants passent devant le musée de Nouvelle-Calédonie. • ©Alix Madec / NC la 1ère [08h35] À Nouméa, les manifestants sont entre 200 et 300. Ils prévoient de se rendre au Congrès, à la Cafat et au gouvernement. Selon Élizabeth Rivière, la présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA), les manifestants seront reçus à la Cafat, mais pas au gouvernement. Les médecins libéraux et les chauffeurs de taxis sont solidaires. Ils cessent de travailler durant la manifestation. [08h25] Après des discours, le cortège démarre. Les représentants des chambres consulaires sont présents à la mobilisation ce mardi 28 février 2023. • ©Alix Madec / NC la 1ère [8h00] Les manifestants sont rassemblés Baie de la Moselle. De nombreux Calédoniens ont répondu à l'appel ce mardi 28 février 2023. • ©Alix Madec / NC la 1ère Des slogans pour manifester l'opposition au projet de réforme. Les pancartes étaient de sortie ce mardi matin. • ©Caroline Antic-Martin / NC la 1ère Les manifestants affichent leur opposition avec des slogans. • ©Caroline Antic-Martin / NC la 1ère Ils sont commerçants mais aussi artisans ou médecins libéraux... De nombreux Calédoniens sont dans les rues pour s’opposer à la réforme du Ruamm. Ils demandent le retrait pur et simple du texte déposé au Congrès par l’Éveil océanien. Le parti assure qu’une concertation a été effectuée et que des contreparties seront mises en place pour compenser la hausse des cotisations. Qu'est-ce-que la réforme du Ruamm? Pour rappel : la proposition de texte émise par l'Eveil océanien vise à trouver des solutions pour financer la branche maladie de la Cafat, très déficitaire. Le passage à un taux unique de 13,5 % de cotisation au Ruamm est envisagé. Retrouvez les détails ici. Les réactions Un projet de réforme qui ne fait pas l'unanimité. Les organisations professionnelles y voient une réforme destructrice. Les représentants politiques aussi la dénoncent comme Philippe Dunoyer de Calédonie ensemble et Sonia Backès des Loyalistes. Une réunion d'échange avec l'Éveil océanien ce soir L'Éveil océanien organise une réunion d'information sur la réforme ce mardi soir à 18h au Dock socioculturel de Païta.

