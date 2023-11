Sécurité routière [4/5] : en Calédonie, l'absence de ceinture perdure

Le quatrième volet de notre série sur la sécurité routière s'attarde sur le très grand nombre de conducteurs et de passagers qui ne sont pas attachés. En Nouvelle-Calédonie, porter la ceinture en voiture est loin d'être une évidence pour tout le monde. Pourtant, ce simple geste pourrait sauver de nombreuses vies.

Coralie Cochin, avec Françoise Tromeur •

Entre le 1er janvier et le 1er novembre, 45 personnes sont mortes sur les routes calédoniennes. Seulement neuf d'entre elles portaient la ceinture de sécurité. Pour le dire autrement, les trois-quarts de ces 45 victimes n’étaient pas attachées.

C'est malheureux : les gens sont souvent éjectés de la voiture, [ou] ils subissent des dommages à l'intérieur du véhicule parce qu'il n'y a pas le système de retenue, associé à l'airbag, qui fait qu'on réduit les dommages corporels de manière flagrante. David Roussel, référent sécurité routière à la gendarmerie

Pas un réflexe acquis

La ceinture de sécurité, c’est à l’avant ET à l’arrière. Mais sur le terrain, les mauvaises habitudes perdurent. "Dans le cadre de nos actions, relate Mireille Münkel, de la Prévention routière, nous constatons d'une manière générale, notamment dans le Grand Nouméa, une utilisation de la ceinture de sécurité à l'avant mais pas toujours à l'arrière. Avec, souvent, les enfants qui ne s'attachent pas, qui n'ont pas de réhausseur, pas de siège. Ensuite, on a le sentiment que la ceinture, aux îles et dans l'intérieur, n'est pas un réflexe. Et on nous dit parfois qu'on met la ceinture quand on va sur la grande route et seulement sur la grande route."

Outil majeur de prévention

Le geste est pourtant simple. Et il pourrait faire baisser le nombre de morts sur nos routes de façon considérable.

On pourrait obtenir en Nouvelle-Calédonie, d'après nos estimations, un gain d'environ 30% du nombre de tués par an. Ce serait quinze vies épargnées. Mireille Münkel, association Prévention routière

Dans l’Hexagone, cette habitude apparaît plus ancrée. L’an dernier, "seul" un quart des victimes de la route n'y portait pas la ceinture de sécurité.

Chronologie

En Calédonie, les premiers équipements sont rendus obligatoires, aux places avant des véhicules neufs de poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes, en 1981 pour les voitures particulières et en 1993 pour les camionnettes.

pour les voitures particulières et en 1993 pour les camionnettes. L’obligation du port de la ceinture de sécurité aux places avant dans les voitures particulières et les camionnettes intervient le 1 er janvier 1992 , et seulement hors agglomération.

janvier , et seulement hors agglomération. Pour les places arrière, l’obligation d’installer des ceintures date de 1993 pour les voitures particulières et de 2005 pour les camionnettes.

pour les voitures particulières et de 2005 pour les camionnettes. L’obligation généralisée de porter la ceinture aux places avant entre en vigueur le 31 octobre 2001 .

. Depuis le 19 avril 2005 , le Code de la route de Nouvelle-Calédonie impose le port de la ceinture de sécurité à toutes les places assises des véhicules de poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes équipées par construction (voitures particulières et camionnettes).

, le Code de la route de Nouvelle-Calédonie impose le port de la ceinture de sécurité à toutes les places assises des véhicules de poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes équipées par construction (voitures particulières et camionnettes). Depuis le 1er janvier 2006, obligation que tout enfant de moins de 10 ans transporté en voiture particulière et en camionnette soit maintenu par un dispositif de retenue homologué, adapté à son poids et à sa taille.

Source : direction des Infrastructures, de la topographie et des transports terrestres

Les autres volets de notre série

"Sécurité routière [1/5] : plus de 800 vies fauchées en quinze ans"

"Sécurité routière [2/5] : en Calédonie, la vitesse tue dans six accidents sur dix"

"Sécurité routière [3/5] : les hommes impliqués dans plus de 80 % des accidents mortels"