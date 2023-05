Séisme aux Loyauté : fin de l'alerte tsunami sur toute la Nouvelle-Calédonie

Un séisme de magnitude 7.7 survenu ce vendredi, vers 14 heures, à hauteur de Maré, a été ressenti sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. La sécurité civile a appelé la population à se mettre en sécurité, à l'écart du bord de mer, et à rejoindre les hauteurs. Peu avant 16 heures, elle a annoncé la fin de l'alerte tsunami.

Loreleï Aubry et Françoise Tromeur •

Mise à jour 16h00.

La sécurité civile vient d'annoncer la fin de l'alerte tsunami sur toute la Nouvelle-Calédonie.

Des alertes tsunami qui avaient été lancées, ce vendredi après-midi, notamment aux îles Loyauté, à Bourail et à Nouméa, après qu'un évènement sismique se soit produit à 13h57. Ce tremblement de terre d'une force estimée entre 7.7 ou 7.8 sur l'échelle de Richter est survenu à une profondeur estimée à 37 kilomètres. Son épicentre a été localisé au Sud-Est de l'île de Maré. Selon plusieurs témoignages, les secousses ont été ressenties à Maré, effectivement, mais aussi Lifou, Nouméa, Boulouparis, Bourail… L'Institut d'études géologiques des États-Unis a relevé des tremblements de terre de 5.9 à 14h06, 5.4 à 14h27, 5.3 à 15h02, 5.4 à 15h09, 5.1 à 15h50 ou encore 5.5 à 15h54.

Face au danger, la sécurité civile a immédiatement déclenché les sirènes d'alerte du territoire, appelant la population à s'éloigner du bord de mer pour se mettre en lieu sûr. Le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique a pour sa part estimé qu'un raz-de-marée était "possible" dans un rayon de 1 000 km autour de l'épicentre, rapporte l'AFP.

Consignes

“La situation pour l’instant est incertaine”, décrivait à 15 heures le directeur de la sécurité civile, Frédéric Marchi-Leccia, en direct sur notre antenne radio. “Ce qui est sur, c’est qu’un séisme a été ressenti, à plusieurs endroits en Calédonie, notamment à Nouméa. L’analyse est en cours. Pour l’instant, on craint des vagues sur la côte Est et les îles Loyauté essentiellement, comprises entre trente centimètres et un mètre selon les premières estimations. Plus l’heure d’arrivée approchera et plus l’analyse sera fine, et on pourrait revoir éventuellement le phénomène à la baisse.”

Que la population se retire du bord de mer, les plages, les ports, tous les endroits où on pourrait être impacté par une hausse brutale du niveau de la mer. Tenez-vous à l’écart, restez prudents et attendez les consignes. Frédéric Marchi-Leccia, directeur de la sécurité civile

Voici le communiqué de la sécurité civile, envoyé peu après la levée de l'alerte: