SMG - Smag : à combien seront revalorisés les salaires au 1er mars 2023 ?

Les prix à la consommation ont augmenté au mois de janvier. Pour compenser cette hausse généralisée, les salaires seront revalorisés dès le 1er mars. Ce nouveau coup de pouce a été annoncé ce mercredi par le gouvernement.

Mathieu Ruiz Barraud (Sophie Boltz) •

Le salaire minimum garanti (SMG) et le salaire minimum agricole garanti (Smag) seront revus à la hausse au 1er mars. Il s’agit d’une augmentation mécanique. Cette double hausse suit l’indice des prix de l’Institut de la statistique et des études économiques (Isee). Une hausse des prix de 0,53% hors tabac sur un mois, soit un peu plus que le seuil de 0,5% déclenchant une augmentation du SMG et du Smag.

Résultat : à partir du 1er mars prochain, le SMG va passer à 976,52 francs bruts de l’heure, soit 165 032 francs bruts par mois. Une hausse de 870 francs. Quant au taux horaire du Smag, il est revalorisé à 830,06 francs bruts, soit 140 280 francs bruts par mois. C’est 740 francs de plus.

Cette augmentation mécanique est devenue une habitude puisque c’est la deuxième fois depuis le début de l’année. C'est la sixième fois que ça se produit depuis avril 2022.