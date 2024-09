Crise en Nouvelle-Calédonie : un 24 septembre qui se déroule dans le calme

La fête de la citoyenneté est marquée par plusieurs manifestations sur l'ensemble du territoire. Si des drapeaux bleu blanc rouge ont fleuri au niveau de la Baie de l’orphelinat, à la vallée du Tir, une marche pacifique pour Kanaky s'est déroulée ce mardi 24 septembre. Sur les différentes radios d’opinion, des appels à chanter ont été lancés.

Ce 24 septembre, à grand renfort de drapeaux, a des allures de campagne pour un référendum. Avec en plus, une présence renforcée des forces de l’ordre, auprès des mobilisations indépendantistes et non indépendantistes. Ce qui devait être un jour férié marquant le rassemblement de toutes les communautés laisse apparaître un renforcement des clivages. Aucun débordement n’a été signalé. Les rues de Nouméa sont calmes.

A Tuband, un drone surveille les allées et venues aux abords du quartier • ©Coralie Cochin / NC La 1ère

En radio

À midi, la radio non indépendantiste RRB a diffusé la Marseillaise, l’hymne national français entonné en direct par Willy Gatuhau, le porte-parole du CRC. Le collectif de résistance citoyenne est à l’origine de ce rendez-vous radiophonique et patriotique pour rappeler que la Nouvelle-Calédonie est française depuis 171 ans. L’ancien maire de Païta qui a également appelé à afficher les couleurs bleu blanc rouge sur les routes. Un rassemblement a eu lieu sur la baie de l'Anse-Vata.

À Tuband, près de l'école Risbec. • ©Coralie Cochin / NC La 1ère

Pendant ce temps-là sur Djiido, la radio indépendantiste, on pouvait entendre le chant Makukuti de Joseph Atale, qui signifie drapeau en langue Faga de l’île d'Ouvéa. Djiido qui a programmé des échanges cet après-midi avec des invités internationaux pour évoquer les 40 ans du FLNKS, et les 39 ans de la radio.

Marche à Boulari

À Boulari, au Mont-Dore, une cinquantaine de personnes a marché jusqu'au verrou nord de Saint-Louis. Une manière de montrer leur soutien à la tribu.

Rassemblement à Boulari en soutien à Saint-Louis. • ©Cedric Michaut / NC la 1ere

Rassemblements en Brousse

Si un arrêté du Haut-commissariat interdit les manifestations, rassemblement et cortèges sur le domaine public dans les quatre communes du grand Nouméa, plusieurs manifestations lancées par différents relais de la CCAT se déroulent actuellement dans l’intérieur, afin de marquer une journée de deuil, à l’exemple de la CCAT de Pouébo.

A Thio, arrivée du cortège à Bota Méré. • ©DR

À Thio la CCAT, rejointe par d’autres relais de la cellule de coordination des actions de terrain, rend hommage au militant décédé le 15 août, lors d’affrontements avec les forces de l’ordre. Parti de la tribu de Saint-Pierre, le cortège a défilé dans la commune, avant d'observer une minute de silence sur le pont. Une stèle a été dressée.

À Poindimié, une fête de la citoyenneté a lieu sur la plage de Tieti, organisée par le Palika.

Célébration de la fête de la citoyenneté à Poindimié • ©Nathan Poaouteta / NC La 1ère

À Lifou, la CCAT est mobilisée sur l’esplanade située face à la province des Îles pour marquer les 40 ans du front indépendantiste et les 171 ans de colonisation.

Rassemblement à Lifou • ©Nicolas Esturgie / NC la 1ère

Dans le district de la Roche, sur l’île de Maré, les coutumiers sont rassemblés. Il n'y a pas de dépôt de gerbe dans les communes du grand Nouméa et celles de Brousse qui l'organisent habituellement.