Urbanisme, habitat, fonction publique… Laurie Humuni reprend les portefeuilles de Vaimu’a Muliava au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Laurie Humuni du RDO remplace désormais Vaimu'a Muliava de l'Eveil océanien au sein du gouvernement calédonien. Ses attributions ont été précisées de façon officielle par la réunion collégiale du mercredi. Elle est chargée de suivre la fonction publique, la construction, l'urbanisme, l'habitat ou encore la transition numérique.

De quels secteurs Laurie Humuni allait-elle s'occuper ? La question était posée depuis la nouvelle de sa nomination. La réponse est arrivée dans les décisions prises par la Nouvelle-Calédonie mercredi 11 septembre, alors que cette personnalité du Rassemblement démocratique océanien vient d'intégrer le gouvernement de Louis Mapou.

Délibération mise à jour

La délibération répartissant les fonctions a été modifiée. Laurie Humuni récupère les portefeuilles qui étaient alloués à Vaimu'a Muliava.

Comme l'élu de l'Eveil océanien, qui a choisi de démissionner et de retourner siéger au Congrès, la voilà "chargée d’animer et de contrôler les secteurs de la construction, du patrimoine immobilier et des moyens, de l’urbanisme et de l’habitat". Mais aussi de la fonction publique, "elle assure ainsi la coordination et la mise en œuvre de la modernisation de l’action publique. Laurie Humuni est enfin chargée de la transition numérique de la Nouvelle-Calédonie ainsi que du développement de l’innovation technologique."

Une différence

La différence des missions tient en une phrase : Vaimu'a Muliava, "en lien avec le président du gouvernement" était chargé de "concourir au suivi des relations avec les collectivités d’outre-mer du Pacifique", comme Wallis et Futuna. Cette mention n'apparaît pas, pour la dernière venue de l'équipe, et deuxième visage féminin de l'exécutif avec Isabelle Champmoreau des Loyalistes.