En pleine crise calédonienne, la présidence du Congrès revient pour la première fois à une femme : l'élue Eveil océanien Veylma Falaeo, portée par le vote non indépendantiste

Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie n'est plus présidé par un indépendantiste kanak, mais par une femme d'origine wallisienne, qui ne se réclame d'aucun des deux blocs traditionnels. Au second tour de scrutin, ce jeudi 29 août, tous les votes non indépendantistes se sont en effet portés sur Veylma Falaeo, 42 ans, présentée par l'Eveil océanien, face à Roch Wamytan soutenu par l'UC-FLNKS et l'UNI. Celui-ci perd le perchoir qu'il a occupé durant huit mandats.

Du suspense et des coups de théâtre ! Jeudi 29 août 2024, Veylma Falaeo est devenue la première femme à présider le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y avait jamais eu, non plus, de membre de la communauté wallisienne et futunienne dans cette fonction. L'élue de l'Eveil océanien âgée de 42 ans l'a emporté au second tour par 28 voix, contre 26 pour Roch Wamytan.

De "faiseurs de roi" à "reine"

La grande surprise est qu'elle a été portée par l'ensemble des non-indépendantistes (Loyalistes, Rassemblement et Calédonie ensemble). Et bien sûr par les deux autres conseillers de son parti, habituel "faiseur de rois" avec son vote qui a déterminé à plusieurs reprises les majorités : Milakulo Tukumuli mais aussi, et c'est nouveau, Vaimu'a Muliava. Celui-ci venant de retrouver son siège boulevard Vauban après avoir démissionné du gouvernement, ce qui a provoqué au passage la sortie de Mara Isabella Saliga-Lutovika.

Quant à Roch Wamytan, il a reçu le soutien des élus indépendantistes, aussi bien UC-FLNKS et Nationalistes qu'UNI. Une rupture, après cinq ans de majorité océanienne.

Après une suspension de séance

Au premier tour, le président sortant, qui occupait le perchoir depuis cinq années d'affilée, a obtenu 26 suffrages. Naïa Wateou était candidate pour les Loyalistes et le Rassemblement, elle a eu dix-neuf voix. Philippe Dunoyer a collecté les six bulletins de son groupe Calédonie ensemble. Et Veylma Falaeo a rassemblé les trois voix attendues, donc le plus petit résultat des quatre candidats. Sauf qu'après une suspension de séance demandée par Gil Brial (Loyalistes), tous les non indépendantistes se sont portés sur sa candidature à elle. Une surprise pour Veylma Falaeo elle-même ? C'est ce qu'elle a déclaré au micro de NC la 1ère.

L'Eveil océanien a voulu retrouver sa place, comme en 2019. Je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère, celle de la voie médiane. Mais ce qu'il compte c'est que le consensus s'installe. Veylma Falaeo, présidente du Congrès



Le discours prononcé par la présidente tout juste élue.

La réaction de Veylma Falaeo au micro de NC la 1ère :

Les explications de Gil Brial (Loyalistes) au micro de NC la 1ère :

La réaction de Pierre-Chanel Tutugoro (UC-FLNKS et Nationalistes) :