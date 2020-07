Un vrai défilé du 14 juillet à Nouméa

Forces armées, gendarmerie, polices nationale et municipale, ont défilé ce 14 juillet Avenue de la Victoire à Nouméa. Une cérémonie militaire restreinte au sortir de la crise sanitaire du Covid-19 mais le public était au rendez-vous.

Laurent Prévost, le Haut-commissaire, salue les autorités militaires • ©Cédrick Wakahugnème

Pas de crise du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. Les célébrations de la Fête Nationale ont donc pu se dérouler comme d’habitude.Entre les dépôts de gerbes et les festivités, retraites aux flambeaux, feux d’artifice et bals populaires , la tradition a été respectée ce lundi.Et ce mardi, c’est un défilé militaire presque normal qui s’est déroulé sur l’avenue Henri Lafleur-avenue de la Victoire à Nouméa.Depuis quelques années déjà, on n’assiste plus au survol du défilé par les hélicoptères et autre Gardian, mais cette année, il a aussi fallu se passer de la présence amicale de nos voisins et alliés, les Australiens, les Vanuatais ou les Fidjiens.Mais même sans les Bag-pipers australiens, et sur un trajet restreint, les Calédoniens n’ont pas boudé leur plaisir et ont profité du défilé des troupes.Police, gendarmerie, pompiers, peloton à cheval, marine, armée de l’air… ils étaient tous là.Une cérémonie militaire présidée par Laurent Prévost, le Haut-Commissaire, la première depuis sa prise de fonction. Il évoque « un moment de communion autour des valeurs de la République ».

Retrouvez ci-dessous le défilé en photos :

Une édition particulière à Paris

En raison de la pandémie de coronavirus, pas de défilé traditionnel sur les Champs-Elysées à Paris ce 14 juillet 2020. Il est remplacé par un rassemblement des troupes sur la place de la Concorde . Un rassemblement auquel participent les régiments du SMA , le service militaire adapté, avec notamment des Calédoniens. Pas de chars ni de motos cette année, mais le défilé aérien est lui maintenu au-dessus de la capitale.Une cérémonie que vous pourrez suivre(heure de Calédonie) avec une édition spéciale de France 2.En conséquence,Notez également que vous pourrez suivreRetour sur les célébrations du 14 juillet…en 1989. C’était à La Foa, au moment de la commémoration du bicentenaire de la Révolution française.