L'affaire Oscar Temaru / Hervé Leroy examinée le 21 octobre à Nouméa

Selon nos informations, l'affaire qui oppose le leader indépendantiste Oscar Temaru, au procureur de la République, Hervé Leroy, sera examinée par le juge des référés du Tribunal de première instance de Nouméa, le 21 octobre.

Aiata Tarahu (MEL : IB) •

Pour rappel , Oscar Temaru avait été condamné en septembre 2019 à six mois de prison avec sursis, et 5 millions de francs d'amende, pour avoir fait financer par sa commune une radio jugée acquise à ses idées politiques. Le maire de Faa'a avait fait appel de ce jugement. Or, le procureur l'a présenté dans un communiqué comme un "condamné", sans mentionner ses voies de recours. C'est pourquoi Oscar Temaru l'attaque pour atteinte à la présomption d'innocence.Oscar Temaru, ex-président de la Polynésie française et maire de Faa'a, souhaitait que cette affaire soit jugée en Polynésie, mais les magistrats de Papeete estimaient difficile de juger en toute impartialité le procureur du même tribunal. Hervé Leroy avait souhaité que l'affaire soit dépaysée à Paris. Le tribunal de Papeete a opté pour une solution intermédiaire en choisissant la juridiction la plus proche. Et selon nos information cette affaire devrait être examinée le 21 octobre à Nouméa.