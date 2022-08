Monseigneur Hubert Coppenrath rejoint sa dernière demeure

Après plusieurs jours de cérémonie dédiés à Monseigneur Hubert Coppenrath, l'archevêque émérite a été inhumé le 2 août au cimetière des prêtres de la Mission. Une ultime célébration, en présence de très nombreux fidèles...

GT / MG •

Le décès de Monseigneur Hubert Coppenrath affecte la communauté catholique depuis ce week-end. Le président de la Polynésie Edouard Fritch ainsi que le ministre des Outre-mer Gérald Darmanin lui ont même adressé des messages de sympathie. L'homme d'église s'est éteint le 31 juillet à l'âge de 91 ans.

Les cérémonies de prières se sont enchaînées. Lundi, les paroisses se sont relayées pour prier et animer la messe. Ancien archevêque de Papeete très proche des paroissiens, Père Hubert a consacré 65 ans de sa vie à l'église et toujours défendu la culture et les langues polynésiennes au sein de l'Académie tahitienne.

Aujourd'hui, les fidèles rendent un ultime hommage à leur guide spirituel. Les funérailles ont eu lieu mardi 2 août, dans les jardins de la paroisse Maria No Te Hau.

Gilles Tautu a suivi le cortège :

Monseigneur Hubert Coppenrath repose désormais dans le cimetière des prêtres à la Mission.