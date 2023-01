Ce qui change en 2023

Hausse du salaire minimum, panier bloqué, constructions en bord de mer... Voici un récapitulatif non exhaustif de ce qui est vigueur depuis le 1er janvier 2023.

T.Doom (MLMG) •

Au 1er janvier 2023, le smig est passé à 169 153 Fcfp, soit 6 180 Fcfp de hausse par rapport à octobre 2022, grâce aux organisations syndicales. Ces dernières ont saisi le tribunal administratif pour que le relèvement du salaire minimum correspondent à l'augmentation du coût de la vie et ainsi, permettre aux familles du territoire de conserver du pouvoir d'achat sur un grand nombre de produit de consommation du quotidien. En effet, la Polynésie française connaît bel et bien une hausse des prix record. L'indice général a augmenté de 7,6% entre octobre 2021 et octobre 2022, selon l'Institut de la statistique de Polynésie française.

Dans le même sens, le panier bloqué a été mis en place pour maintenir le prix de certains biens de consommation tout au long de l'année. La liste des produits concernés pourra évoluer tous les trois mois. Le site internet de la DGAE et l’application « Panier fûté », téléchargeable sur smartphone, tiendront à jour la liste de l’ensemble des magasins participants et des produits à prix bloqué concernés par l’opération.

Concernant les constructions sur le littoral : depuis le 1er janvier, les habitations proches de la mer devront obligatoirement être surélevées de 50 cm à 1m pour se protéger des aléas climatiques.

Enfin, le dispositif du médecin traitant, de même que l'obligation de le consulter avant de se rendre chez un spécialiste, sont suspendus depuis le 1er janvier 2023 jusqu'en fin d'année, en attendant d'être allégé et simplifié.