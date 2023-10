Un carrefour à Moorea malgré le refus de l'APC ?

L'année dernière, l’autorité polynésienne de la concurrence refusait l’implantation d’un carrefour à Moorea, jugée anti-concurrentielle. Les habitants n’en veulent toujours pas mais le gouvernement accorde finalement le permis de construire au groupe WANE. Reste encore à convaincre l'APC...

Kaline Liénrad / MG •

Quels risques à l’heure où l’inflation est à un niveau beaucoup trop haut pour les ménages modestes ? À Moorea, une partie de la population continue de dire non au projet de carrefour. « Encore un grand supermarché ? Je trouve que cela suffit. Non, moi je dis non » tranche Hina.

Un projet qui divise toujours

Le projet Carrefour présente des risques concurrentiels élevés, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'APC en a interdit l'opération l'année dernière. « C’est bien pour nous, les consommateurs : on cherche…si on va à Carrefour c’est moins cher qu'au petit magasin...le souci c'est que les petits magasins ne tourneront plus », présente Silvere.

Francis Tchin Noa, gérant de deux supermarchés, partage cet avis : « je suis pour la liberté d’entreprendre, mais sous condition, qu’il y ait une réglementation. Il ne faut pas que cela soit 'open bar' comme on dit. Aujourd’hui cette réglementation limitant les parts de marché n’existe pas, donc il y a des promoteurs qui viennent et qui demandent l’ouverture de points de vente » regrette-t-il.

D'autres habitants sont plutôt pour, comme Dominique : « cela serait beaucoup mieux s’ils l’ouvraient à Haapiti, pour les gens de là-bas. J’ai beaucoup d’amis là-bas, il n'y a rien, il faut qu’ils fassent le tour de l’île pour arriver par ici. »

Le projet divise au sein même du conseil municipal. Lors de la séance de mercredi dernier, la minorité a posé la question au Maire. « Il dit qu'il n’est ni pour ni contre le projet. Mais en réalité il a accordé un avis favorable -on a eu le courrier qui date du mois d’octobre de l’année dernière » confie Christiane Kelley, membre du conseil municipal de Moorea-Maiao.

Convaincre l'APC

De son côté, le groupe WANE n'a pas dit son dernier mot. Il a obtenu son permis de construire et entend bien essayer de convaincre l’APC. « En fait, l’autorité de la concurrence va donner un avis sur l’exploitation. Donc ce sont deux sociétés à part qui gère l’exploitation et le patrimoine. Le bâtiment pourra être loué à un autre opérateur s’il le faut » confirme Nancy Wane.

Si le projet voit le jour, le bâtiment fera 8000 m2 de surface… Centre commercial ou pas : l’autorité polynésienne de la concurrence devra trancher.