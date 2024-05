Un vol prévu mardi pour rapatrier les Calédoniens bloqués à Tahiti

Une partie des Calédoniens bloqués en Polynésie vont eux aussi bénéficier d'un rapatriement. Le vol est prévu mardi 28 mai, annonce le haut-commissariat de la Polynésie dans un communiqué, ce lundi soir.

Mereini Gamblin avec communiqué du haut-commissariat de la République en Polynésie •

Ça y est, c'est confirmé aussi pour les Calédoniens ! Bloqués en Polynésie depuis le début des émeutes, une première partie d'entre eux va pouvoir rentrer au Caillou mardi 28 mai. Ils seraient environ 230, dont les joueurs de l'AS Magenta venus participer à l'OFC Champions League à Tahiti. Tous ont suivi, impuissants, les émeutes qui touchent leur Pays sans pouvoir être auprès de leurs proches.

Des priorités

Ce lundi, le haut-commissariat de la Polynésie a annoncé par voie de communiqué qu'une partie d'entre eux sera rapatriée sur le Caillou à bord de l'avion qui a ramené les Polynésiens dimanche.

"Grâce à l’arrivée des renforts de sécurité, des mesures d’accompagnement des touristes français et étrangers et des Calédoniens qui souhaitent rejoindre leur domicile sont mises en place. Pour les Calédoniens bloqués en Polynésie française, les services de l’État, en lien avec le Pays, ont travaillé à la mise en œuvre de liaisons aériennes entre les deux territoires. 84 passagers polynésiens ont pu regagner Tahiti, hier soir. Mardi 28 mai, un vol est prévu entre la Polynésie française et Nouméa pour le raccompagnement de moyens de sécurité ainsi que de personnes dont la situation a été jugée prioritaire" indique le communiqué.

Dimanche 26 mai, un groupe de Calédoniens s'étaient rassemblés place Jacques Chirac pour exprimer leur désir d'être pris en compte :



Des rotations supplémentaires sont prévues via les moyens de l'Armée de l'air, pour pouvoir rapatrier tous les ressortissants, entre Nouméa et Tahiti. Les services de l’État, en lien avec les autorités locales, affirment rester "pleinement mobilisés pour assurer, dans les meilleures conditions, le retour des Polynésiens et des Calédoniens vers leur lieu de domicile".

Au quinzième jour d'émeute, l’aéroport de la Tontouta est toujours fermé. La reprise des vols commerciaux est annoncée au 2 juin en fonction de l’évolution des émeutes à Nouméa. L'état d'urgence, décrété le 15 mai, a été levé. En revanche le couvre-feu est maintenu pour toute la Nouvelle-Calédonie.

De son côté, le Pays par la voix du président Moetai Brotherson, a évoqué une "aide" d'urgence pour accompagner les Polynésiens toujours bloqués en Nouvelle-Calédonie. Un accompagnement psychologique est mis en place.

Cellule d'information au public

Le Haut-commissariat de la République en Polynésie française active sa cellule d’information au public, ce mardi 28 mai, de 8 heures à 17 heures.

Elle est joignable au 444 210.

Composée d’agents de l’Etat, la CIP répondra aux appels concernant l’acheminement des résidents polynésiens restés en Nouvelle-Calédonie, ou des Calédoniens en Polynésie française, en complément des informations disponibles sur le site internet de l’Etat en Polynésie française et sur les réseaux sociaux du Haut-commissariat de la République en Polynésie française.