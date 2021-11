Braquage sanglant du Super U de Saint-Paul : les accusés devant la cour d'assises

Trois hommes comparaissent aux assises à compter de ce lundi pour la tentative de vol à main armée d'un magasin Super U, le 3 août 2017 à Saint-Paul. L'un des accusés n'avait pas hésité à tirer sur le vigile, le blessant grièvement.

Sébastien Gignoux •

C'est l'histoire d'un braquage comme la Réunion n'en connaît heureusement que très peu qui est examinée à compter de ce lundi par les jurés de la cour d'assises. Dans le box, trois hommes âgés de 28, 33 et 47 ans, jugés pour vol et tentative de vol avec arme.

Ce 3 août 2017, deux hommes armés d'un fusil à pompe et d'un 22 LR, gantés et cagoulés, font irruption dans les bureaux du supermarché Super U de la Chaussée Royale au moment de la fermeture du magasin, vers 19h45. C'est en passant par une gaine technique accessible depuis un immeuble en chantier voisin que les malfaiteurs ont atteint les locaux administratifs. S'y trouvent encore le responsable du supermarché, la cheffe de caisse ainsi qu'un agent de sécurité, occupés à rentrer la recette du jour.

Retrouvez le reportage de Réunion La 1ère :

©reunion

Alors que les deux premiers viennent de déposer le contenu des caisses dans le coffre-fort, l'agent de sécurité tombe nez-à-nez avec les intrus dans un couloir. Comme les deux hommes lui demandent où se trouve l'argent, le vigile avance vers eux. Plusieurs coups de feu sont alors tirés, une munition de gomme-cogne et des gerbes de plombs atteignant l'employé, grièvement blessé au bras notamment.

GIGN et hélicoptère engagés

Les deux hommes enjambent alors son corps et entreprennent de fouiller le bureau, sans trouver la cheffe de caisse qui s'est réfugiée sous un meuble, ni le responsable du magasin qui avait déjà rejoint le parking et donné l'alerte.

Un important dispositif de gendarmerie, mobilisant le GIGN et l'hélicoptère de la section aérienne, sera déployé jusqu'à tard dans la nuit, les militaires pensant les agresseurs toujours sur place. Or, ces derniers avaient pris la fuite peu après les coups de feu, sans emporter le moindre butin.

De longues investigations, à l'aide de la téléphonie notamment, permettront de mettre en cause deux Saint-Pierrois déjà bien connus de la justice pour des faits de vols et violences. Il s'agit d'Anthony Robert, 28 ans, et Ludovic Fontaine, 33 ans.

Jusqu'à 30 ans encourus

Mis en examen en septembre 2018, pour ces faits, ils sont rejoints deux mois plus tard par Charles Latchimy Peroumal, 47 ans, soupçonné d'avoir joué le rôle du guetteur. Mais ce dernier conteste toute participation à l'affaire, pour laquelle lui et Ludovic Fontaine encourent 20 ans de réclusion criminelle. Poursuivi pour la tentative d'homicide sur le vigile, Anthony Robert encourt lui une peine de 30 ans. Un verdict est attendu vendredi.

Défendus par le bâtonnier Georges-André Hoareau, Me Jean-Jacques Morel et Me Sébastien Navarro, les trois hommes doivent répondre également de deux autres faits de nature criminelle, découverts en cours d'enquête.

Une séquestration et le braquage d'une station également jugés

D'une part une affaire de vol avec arme et séquestration commise le 9 juillet 2017, soit un peu moins d'un mois avant les faits. Cette fois, le trio s'attaque à une famille de commerçants de Piton Saint-Leu. S'introduisant au domicile des victimes, ils vont violenter la grand-mère de 75 ans, allant jusqu'à briser son dentier. Mis en fuite par l'intervention du gendre, ils repartiront de la maison avec deux fusils de calibre 12 et 14 mm.

En 2017, une série de braquages a eu lieu dans l'Ouest. • ©Réunion La 1ère

La troisième affaire qui leur vaut de comparaître devant la juridiction criminelle est un autre vol à main armée, commis dans la nuit du 17 au 18 juillet 2017 à la station Totale de la Saline, sur la route des Tamarins. Vers 1h du matin, deux individus cagoulés et armés faisaient feu sur la porte vitrée de la station verrouillée, mettant en fuite le pompiste de garde à l'intérieur. Entrés dans la boutique, ils faisaient main basse sur de l'argent liquide et des cigarettes, pour un préjudice s'élevant à 2235 euros.

Beaucoup de risques pris et de vies mises en danger pour des butins finalement dérisoires, ce qui conduira les suspects à faire évoluer leur mode opératoire pour toute une autre série de cambriolages qui seront commis dans les mois suivants, au préjudice notamment de jardineries ou des restaurants Les 3 Brasseurs. Des faits qui leur vaudront de comparaître à nouveau en justice avec d'autres complices, cette fois devant le tribunal correctionnel.