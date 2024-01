Cyclone Belal : l'alerte rouge levée à La Réunion à 12 heures ce mardi, premier bilan de l'épisode cyclonique

Suite au passage du cyclone Belal qui continue de s'éloigner, le préfet de La Réunion Jérôme Filippini a annoncé la levée de l'alerte rouge cyclonique à partir de midi ce mardi. L'île passe en phase de sauvegarde.

Alors que le cyclone tropical Belal continue de s'éloigner de La Réunion, après le passage de son oeil sur une partie du littoral de l'île dans la journée de lundi, le préfet Jérôme Filippini a enclenché la phase de sauvegarde ce mardi.

L'alerte rouge cyclonique a été levée dès 12 heures ce mardi 16 janvier 2024. La phase de sauvegarde elle, permettra un retour progressif à la vie normale.

Les précisions des autorités sur Réunion La 1ère :

Levée de l’alerte rouge : point presse du préfet • ©Réunion la 1ère

Belal s'éloigne et n'est plus une menace pour La Réunion

Céline Jauffret, directrice de Météo France Réunion a confirmé l'évacuation de Belal vers l'Ouest ainsi que son atténuation. "Il ne constitue plus une menace pour La Réunion" a-t-elle précisé. Mais le temps reste mitigé, humide jusqu'à la mi-journée ce mardi, avec des rafales encore sensibles de 70 à 80km/h sur les plaines et les hauteurs notamment. Ces conditions météorologiques vont continuer de s'améliorer encore dans les prochains jours.

"Nous sommes au coeur de la saison cyclonique, nous venons de vivre un épisode fort, mais restons quand même attentifs aux différents messages" Céline Jauffret, directrice de Météo France Réunion

Privilégier le télétravail pour l'instant

Cependant, le préfet de La Réunion invite les chefs d'entreprise à privilégier le télétravail de leurs employés lorsque cela est possible.

Globalement, il demande à la population de ne sortir "que par nécessité et après s'être renseigné auprès du CRGT, de telle sorte que vous ne partiez par sur les routes en vous mettant en danger". Il réclame aussi une vigilance toute particulière envers les agents qui vont continuer à travailler sur les routes les prochaines heures voire les prochains jours.

Cyclone tropical Belal. Levée de l'alerte rouge et passage en phase de sauvegarde. • ©Claudette Vaitilingom

Une levée du confinement "avec beaucoup de prudence"

"L'action de chacun pendant le cyclone et la phase de préparation à la sortie, ce travail efficace, permet de lever l'alerte rouge à 12h aujourd'hui et de passer en phase de sauvegarde. Cette levée du confinement doit se faire avec beaucoup de prudence", rappelle le préfet.

"Vous allez pouvoir sortir de chez vous, ou sortir dans votre jardin constater les dégâts, prendre nouvelles des personnes vulnérables ou de votre famille si elle n'est pas loin, mais je vous invite à ne prendre la route qu'en cas de besoin et avec prudence" Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Le bilan du passage de Belal

Quant au bilan humain du passage du cyclone, il fait état d'un décès, celui de ce SDF dans l'Ouest constaté lundi, même si le lien avec les aléas climatiques n'est pas encore établi. Pas d'autre victime grave n'est à constater, en tout cas pour l'instant selon les autorités.

Pour les infrastructures de l'île en revanche, le bilan est "plus compliqué" : 42% des habitants n'ont plus accès à internet, 40% des antennes de relais mobile sont hors service, en raison d'un manque d'énergie ou de câbles terrestres endommagés. 40% des foyers restent d'ailleurs sans électricité, 17% a un accès compliqué à l'eau potable, et 7% ne reçoivent pas la TNT ni la radio, a énuméré Jérôme Filippini.

Le point sur le réseau électrique avec le directeur d'EDF Réunion, Dominique Charzat :

Les centres d'hébergement restent ouverts

Les centres d'hébergement et centres de vie eux, restent ouverts lors de cette phase de sauvegarde, afin d'accueillir les personnes dont l'habitation aurait été dégradée lors du passage du cyclone. Les 161 centres d'hébergement ouverts par les mairies pourraient être pour certains regroupés, et ceux qui étaient vides seront fermés.

Des routes à dégager

Le réseau routier lui, est en cours de rétablissement. Si la remise en état a débuté hier, les interventions étaient encore en cours ce matin pour sécuriser les routes et les débarrasser des branches, arbres, lignes électriques, mais aussi pour les dégager des éboulements et glissements de terrain à certains endroits. "Il faut remercier la mobilisation collective qui se fait avec les pompiers du SDIS, les militaires des FAZSOI, RSMA, RPIMA, et bientôt des renforts zonaux et nationaux", souligne le préfet.

Le point sur le réseau routier -> Cyclone Belal : le point sur les routes de La Réunion à la levée de l'alerte rouge

La route du littoral rouverte à 14 heures

La route du littoral pourra rouvrir dès 14 heures, après achèvement des travaux qui se vont avec l'aide du SDIS. La circulation se fera en mode basculé pendant plusieurs jours.

La route des plaines elle, reste fermée à plusieurs endroits, en raison de câbles électriques dont une ligne haute tension, tombés. La route de Cilaos reste sujette à d'énormes travaux de dégagement et ne pourra donc pas rouvrir dans l'immédiat selon le CRGT.

Une reprise progressive de l'activité

En cette phase de sauvegarde, l'activité économique peut reprendre.

"J'espère que certains commerces de proximité vont pouvoir rouvrir, mais pour les grandes surfaces, c'est une autre organisation", a aussi signifié le préfet.

La rentrée scolaire maintenue lundi

Les accueils collectifs de mineurs restent fermés jusqu'à la fin de la semaine. Mais les crèches pourront éventuellement rouvrir dès demain mercredi. "On va faire tout notre possible pour que ça soit offert aux parents qui doivent faire garder leurs enfants", a dit le préfet. La rentrée scolaire elle, est bien maintenue à lundi prochain le 21 janvier 2024.

"On fait un état des lieux des sites et on devrait avoir demain à la mi-journée un point précis sur les dégâts et sur l'organisation de l'Education nationale pour un retour dans les écoles" Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mers à La Réunion mercredi

Hormis l'arrivée de 130 pompiers, 10 gendarmes, 15 agents EDF et ENEDIS de l'Hexagone et de Mayotte à partir d'aujourd'hui, le préfet a aussi rappelé la visite, demain mercredi, de Gérald Darmanin.

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mers sera à La Réunion pour "se rendre compte des dégâts, message d'attention du gouvernement à la population réunionnaise, et remercier les acteurs de la gestion de crise" souligne Jérôme Filippini.

Trois cellules de crise

En ce qui concerne la gestion sur le long terme du passage de Belal, la préfecture a décidé l'ouverture de trois cellules de crise destinées à faire face aux différentes problématiques engendrées par cet épisode climatique. L'une d'elles sera dédiée à l'agriculture sinistrée, pilotée par la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts (DAAF – 0262 30 89 89 - daaf974@agriculture.gouv.fr) pour une prise en charge rapide des dossiers de calamité agricole. Le préfet a d'ailleurs indiqué faire de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle une priorité.

Une autre se consacre à l'économie, soit aux "entreprises qui ont connu des dégâts sur leurs bâtiments, ou des interruptions de leur processus de production, par exemple", précise le préfet. Elle est pilotée par le secrétariat général aux affaires économiques (SGAR – 0262 40 77 00).

Enfin, une troisième cellule de crise sera dédiée à la solidarité, aux personnes vulnérables qui auraient perdu leur logement lors du passage du cyclone. Celle-ci est pilotée par la sous-préfète à la cohésion sociale et à la jeunesse (SPCJS – brian.tourre@reunion.gouv.fr - marie-line.vally@reunion.gouv.fr). Par ailleurs, les sous-préfets d’arrondissement restent en lien étroit avec les élus pour accompagner au mieux la sortie de crise.

Des consignes de prudence en ce retour à la normale progressif

La phase de sauvegarde permet aussi à chacun de faire le point sur les dégâts dans ses locaux, tout en restant prudent :

· Consolidez et réparez ce qui peut l’être, sans prendre de risque ;

· Restez éloignés des points bas, des cours d’eau et des pentes abruptes ;

· Dégagez les alentours de votre habitation et déblayez les abords prudemment ;

· Ne pas toucher les fils électriques et téléphoniques rompus et tombés à terre ;

· Assistez les voisins et prévenir les secours en cas de besoin.

Les particuliers sont invités à se rapprocher de leurs assureurs.

Par mesure de sécurité, le préfet rappelle également de :

· Ne pas s’aventurer sur les radiers submergés, ni dans les ravines et les lits des rivières en crue.

· Ne pas gêner le travail des équipes d'intervention et de secours et ne pas encombrer les voies de circulation.

Enfin, vérifiez la qualité de l’eau avant de la consommer ainsi que les aliments du réfrigérateur. Ne pas oublier que l'eau du robinet peut rester impropre à la consommation plusieurs jours après l'arrêt des pluies. En conséquence, il est impératif de la faire bouillir pendant 3 minutes avant de la boire.

Pour répondre aux différentes interrogations de la population, la cellule d’information du public (CIP) reste activée au 09 70 80 90 40 pour répondre aux interrogations de la population, en dehors de toutes urgences.