Maurice : Franklin extradé dans la journée vers La Réunion

L'extradition de l'île Maurice vers La Réunion de Jean-Hubert Céline, dit Franklin, va avoir lieu dans la journée. Le fameux cerveau du trafic de 142 kg de "zamal", intercepté à Sainte-Rose dans la soirée du 31 mai 2019, va enfin être jugé. Il attendra, vraisemblablement, son procès en détention provisoire à Domenjod.

Jean-Hubert Céline, dit Franklin, va enfin répondre à la justice réunionnaise. Ce Mauricien est suspecté depuis 2019 d'avoir organisé le trafic de cannabis de La Réunion vers l'île Maurice, nous apprend Le Mauricien. Il serait le premier, ou l'un des premiers, à avoir approvisionné l'île sœur en "zamal" depuis le petit port de Sainte-Rose.

Dès le lendemain du procès devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, les juges avaient émis un mandat d'arrêt international à son encontre (Jean-Hubert Céline, jugé par contumace, avait été condamné à 7 ans de prison.).

Son bras droit et ami Jérémy Décidé, dit Nono, également en cavale, a été extradé vers notre île en 2023. Il a comparu devant le tribunal correctionnel et a été condamné à 4 ans de prison ferme.

A priori, si Franklin suit le même parcours que Nono, il sera placé en détention provisoire à Domenjod avant d'être jugé en sa présence. Quelle sera la peine ? Les magistrats, vont-ils lui tenir griefs de sa cavale ?

Une affaire sans fin

Cette Arlésienne touche à son terme. Jean-Hubert Céline, dit Franklin, présumé organisateur du trafic de 142 kg de "zamal" intercepté le 31 mai 2019, va répondre à la justice après 5 ans de cavale.

Il est un peu plus de 21h30 quand les gendarmes de La Réunion interpellent six trafiquants et saisissent 142 kg de cannabis. Les six hommes sont jugés et reconnus coupables par les magistrats du tribunal correctionnel de Saint-Denis, puis par la cour d'appel en janvier 2020.

Deux hommes, les surnommés Nono et Franklin, manquent à l'appel. Ces deux suspects, originaires de l'île Maurice, sont identifiés. Le premier est le skipper (pilote du bateau) et le second la tête de l'opération.

Aujourd'hui, avec l'arrivée dans le département de Jean-Hubert Céline, ce dossier judiciaire va être refermé. Il y a quelques jours, l'île Maurice et la France ont signé un accord d'extradition et d'entraide judiciaire, qui rentrera en application le 1er mai 2024. Un nouvel outil qui devrait éviter ce type de difficulté dans l'avenir.