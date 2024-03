Saint-Benoît : l'école élémentaire André Hoareau de nouveau ouverte mardi, l'école maternelle reste fermée

Ce dimanche 17 mars 2024, le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly annonce la réouverture de l’école élémentaire André Hoareau le mardi 19 mars, en collaboration avec l'Agence régionale de santé (ARS). L'école maternelle reste quant à elle fermée.

Annaëlle Dorressamy •

Ce dimanche 17 mars, le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, annonce la réouverture de l'école élémentaire André Hoareau le mardi 19 mars. L'école maternelle reste fermée jusqu'à nouvel ordre.

Pour rappel, les élèves et le personnel de l’école maternelle et élémentaire André Hoareau avaient été évacués le 9 février dernier, pour des maux de tête, des douleurs et des vomissements. Quelques jours avant la fermeture, une opération de désinfection contre les fourmis avait été effectuée au sein de l'établissement scolaire.

Réouverture de l'école élémentaire André Hoareau

La réouverture de l'école élémentaire aura lieu aux horaires habituels, informe la mairie de Saint-Benoît.

L'école maternelle André Hoareau reste fermée

L’école maternelle reste quant à elle fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, Patrice Selly avait même porté plainte contre X.

Après le nettoyage, la mairie attend un second prélèvement. "La ville communiquera l’ensemble des éléments dès lundi auprès des parents dont les enfants sont scolarisés en maternelle", informe la mairie sur sa page Facebook.

Un service minimum d'accueil pour les élèves de maternelle

Par ailleurs, la ville de Saint-Benoît précise que le service minimum d'accueil, d'une capacité de 25 places, est maintenu pour les élèves de l’école maternelle à partir du lundi 18 mars, de 8 heures à 15h30, à l'école maternelle La Poussinière.

L’encadrement des élèves sera assuré par du personnel enseignant, notamment accompagné de deux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).

La restauration collective se fera selon les critères suivants : les familles dont les deux parents travaillent et les familles monoparentales dont le parent travaille. Les parents peuvent inscrire leur marmay à l’adresse mail : sma@ville-saint-benoit.re