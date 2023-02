Un nouveau bateau de migrants sri-lankais pourrait arriver à La Réunion ce lundi

Un nouveau bateau de migrants sri-lankais abordera-t-il nos côtes ce lundi 6 février ? C'est en tout cas ce qu'indique la préfecture de La Réunion dans un communiqué ce dimanche.

JCTS •

C'est la préfecture qui en fait l'écho ce dimanche 5 février 2023 : un bateau de pêche sri-lankais pourrait arriver le 6 février à La Réunion. "D'après les données recueillies au cours des dernières heures, un bateau de pêche battant pavillon Sri-Lankais pourrait arriver lundi à La Réunion", indique-t-elle. Précisant que "les services de l'État sont mobilisés pour la gestion de cette arrivée, si elle se confirme".

On ignore pour l'instant combien de personnes se trouvent à bord.

Si cette nouvelle arrivée se confirme, il s'agirait du second bateau transportant des migrants sri-lankais qui arriverait à La Réunion depuis le début de l'année. Le 14 janvier 2023, un bateau de pêche transportant 69 personnes avait accosté au Port, déclenchant la désormais habituelle procédure prévue dans ces cas-là. À savoir leur examen sanitaire à l'arrivée, puis leur placement en zone d'attente, le temps que l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) examine leur situation et décide de leur éligibilité ou non à une demande d'asile en France.

Sur ces 69 migrants arrivés le 14 janvier, 38 avaient été reconduits le 25 janvier suivant vers leur île de départ.

Quatre bateaux arrivés en 2022

Au total, depuis la première traversée de migrants du Sri Lanka vers La Réunion en mars 2018, ce sont 11 bateaux, transportant 466 personnes, qui sont arrivés sur le territoire. 314 personnes ont été reconduites au Sri Lanka. En 2022, quatre bateaux de pêche avaient effectué la traversée, malgré la reconduite systématique de la majorité des migrants. "7 sur 10 des migrants sri-lankais qui sont arrivés à La Réunion ont été reconduits dans leur pays d’origine quand ils avaient épuisé les procédures juridictionnelles ", précisait la préfecture en janvier.

"Pas une invasion", rappelait le préfet en janvier

Car, lors d'une conférence de presse il y a moins d'un mois, le préfet de La Réunion Jérôme Filippini avait tenu à rassurer en précisant que "400 personnes arrivées en cinq ans dans une île de 860 000 habitants, cela ne s'appelle pas une invasion". Si le droit de la mer et la réponse à la demande d'aide des embarcations n'est en aucun cas remise en cause, le représentant de l'Etat a réaffirmé à cette occasion un message de fermeté aux passeurs qui organisent les départs depuis le Sri Lanka. "Nous mettrons du temps s’il le faut et de la constance dans l’action pour que le message passe : La Réunion n’est pas une bonne destination pour ces odyssées maritimes dangereuses, et presque funestes pour les personnes concernées ", déclarait-il le 13 janvier dernier.