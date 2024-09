Véhicules électriques : des électriciens formés localement pour installer des bornes de recharge à La Réunion

Alors que le marché des véhicules électriques ne cesse d'augmenter sur l'île, onze installateurs électriciens ont suivi une formation spécialisée avec la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR). Cette approche théorique et pratique permettra à ces professionnels de participer à la maintenance, au pilotage et à l'installation des futures bornes de recharge à La Réunion.

Annaëlle Dorressamy / Thierry Chapuis •

D'après la Programmation Pluriannuelle de l'énergie (PPE), au 1er janvier 2024, 15 000 véhicules électriques étaient en service sur les routes de La Réunion. En 2028, d'après les estimations, il y aura entre 41 000 et 58 000 véhicules électriques sur notre île.

Dans le cadre de cette transition énergétique, pour suivre cette hausse du nombre de véhicules électriques dans le parc automobile réunionnais, onze électriciens ont suivi une formation spécialisée, au Port, pour pouvoir installer les bornes de recharge aux quatre coins de l'île.

Une formation locale pour installer des bornes de recharge

Pour la deuxième année de suite, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) a ouvert une formation pour permettre aux électriciens d'acquérir des compétences qu'ils mettront directement au service de leur entreprise ou aux clients de leur entreprise.

La recharge de batterie de véhicules électriques est un domaine en évolution. La CCIR tenait à former localement des opérateurs réunionnais.

Il faut que les entreprises soient qualifiées pour réaliser la conception et la mise en service de ces bornes de recharge et également le pilotage énergétique. Donc, on a mis en place un partenariat la CCI de La Réunion avec "Schneider electic" pour pouvoir dispenser localement ces formations : réalisation, maintenance et pilotage électrique des bornes. Hélène Magné, dirigeante de la filière des formations techniques à la CCIR

Une offre de formation pour répondre à la demande locale

En termes de mobilité électrique, 2023 a été "une année charnière", a informé l'Agence régionale de l'énergie et du climat dans le rapport de son bilan énergétique publié en août dernier.

"Le prévisionnel de la PPE, fixé à 10 600 véhicules électriques en circulation, a été dépassé avec un parc comptant 11 342 véhicules", a souligné la SPL Énergies, d'autant plus qu'en 2023, 13% des achats des véhicules particuliers neufs sont des véhicules électriques, une statistique qui acte une certaine dynamique pour les années à venir, d'où l'intérêt de "mettre plus de bornes électriques à La Réunion".

"Aujourd'hui, c'est pour notre entreprise. On va mettre les bornes pour les collaborateurs qui vont être équipés de voitures électriques. Comme on sait qu'il y a plus de véhicules électriques, on se met à jour sur la pose de ces bornes", lance Laurent Alciope, chef d’équipe à la SBTPC. Bruno Albac, assistant chargé d’affaire, partage l'avis de son collègue. "On sait bien que tous les immeubles seront obligés de s'équiper de bornes de recharge, donc on sait qu'il y a de la demande, c'est pour ça qu'on se forme", dit-il.

Acquérir de nouvelles compétences

Les onze stagiaires ont des prérequis en électricité. Cette semaine, ils ont acquis des niveaux de compétences supplémentaires.

Le formateur Benoît Van Acker, explique qu'il y a trois niveaux de formation : "le niveau 1 s'acquiert sur une journée, le niveau 2 est sur deux jours. Ensuite, il y a le niveau 3 sur deux jours, ce qui pourrait être entre une à cinq journées".

Cette formation concerne l'implantation et le paramétrage des bornes. Après, il va y avoir des spécialités comme tout ce qui est l'étude de réseau par exemple, pour mener des études de dimensionnement au niveau des paramétrages de bornes afin de les alimenter correctement. Benoît Van Acker, formateur

1 700 bornes de recharge à La Réunion d'ici 2028

À La Réunion, il y aurait actuellement entre 400 et 500 bornes de recharge installées. Ce mois-ci, à la Possession, 30 nouvelles bornes de recharge ont été installées. Elles seront fonctionnelles sur 14 sites de la commune d'ici la fin de l'année.

Et la transition énergétique continue. D'ici 2028, l'objectif du Sidelec, le Syndicat Intercommunal d’électricité de La Réunion, est d'installer 1 700 bornes de recharge sur l'île.