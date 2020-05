Élections municipales : le nouveau maire de Saint-Pierre bientôt élu

Le gouvernement vient de donner le feu vert à la réunion des conseils municipaux qui permettront d'installer les nouveaux maires et adjoints élus dès le premier tour du scrutin de mars dernier.

Frédéric Dotte •

La situation était plus qu'inconfortable. Élue depuis près de deux mois, dès le premier tour des élections municipales avec 61,69 % des voix, la liste Cap Sur l'Avenir menée par Yannick Cambray n'est toujours pas investie de sa nouvelle mission de gestion municipale, en raison des restrictions de rassemblement imposées par le dispositif de prévention du coronavirus.



Entre le 23 et le 28 mai

Le gouvernement a attendu la fin du confinement dans l'Hexagone, avant d'autoriser la réunion des séances d'installation d'après élection dans les 30 000 communes de France où une équipe est d'ores et déjà élue. Ce mardi, à l'Assemblée Nationale, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé la promulgation prochaine du décret fixant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux déjà élus. Les nouveaux élus entreront en fonction lundi 18 mai. Et ils choisiront leur maire et leurs adjoints entre le 23 et le 28 mai à minuit.

Après l’avis du Conseil scientifique, les conseils municipaux élus au premier tour entreront en fonction le lundi 18 mai : 30 000 communes auront un conseil municipal, un maire et des adjoints élus, au plus tard le jeudi 28 mai. pic.twitter.com/JULcVFrqWx — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 12, 2020

Yannick Cambray

À Saint-Pierre, le nouveau maire sera selon toute vraisemblance Yannick Cambray, qui menait la liste de Cap sur l'Avenir « Donnons un nouveau souffle à notre ville » . Depuis plusieurs semaines, celui qui était jusqu'ici le leader de l'opposition municipale fait part de son impatience à pouvoir engager les projets de sa liste pour la mandature.

Conditions sanitaires strictes

Afin de limiter les risques de transmission du virus, cette séance d'installation devra se dérouler dans des conditions sanitaires strictes, préconisées par le Conseil scientifique, dans un avis rendu lundi.



Parmi ses recommandations :

- Le respect de la distanciation physique (quatre mètres carrés par personne)

- La possibilité de se réunir dans un autre lieu (salle des fêtes, gymnase) que la mairie si celle-ci est trop petite

- La limitation du nombre de participants et de la durée de la réunion

- Le port du masque pour les présents



Et Miquelon ?

En l'absence de liste candidate lors du premier tour le 15 mars dernier, les citoyens miquelonnais ont disposé de quelques semaines supplémentaires pour tenter de trouver une nouvelle équipe municipale. Les candidats devront se faire connaître avant le second tour, dont la date nationale n'est toujours pas connue. Jusqu'au scrutin, c'est l'équipe sortante qui gère les affaires courantes.