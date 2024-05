Air Antilles : des délais de redémarrage qui ne cessent de se rallonger

Toujours pas l’ombre d’Air Antilles dans le ciel malgré les annonces d’une reprise imminente. La page d’accueil du site a même été modifiée et les indications sur les délais avant le redécollage supprimée. La compagnie n’a toujours pas son certificat de vol.

Air Antilles bientôt dans le ciel ? La question est posée.

Le redémarrage de la compagnie reprise par la collectivité de St-Martin et le groupe Cipim a déjà été plusieurs fois annoncé puis reporté. Visiblement, les vols pourraient ne pas reprendre fin mai comme prévu il y a quelques semaines et indiqué sur le site internet de la compagnie. Depuis, la page d’accueil a été modifiée et les indications sur les délais de reprise tout simplement supprimés.

Sur son site internet, Air Antilles déclare tout mettre en oeuvre pour débuter au plus vite. Après sa reprise partielle en octobre, les premiers vols étaient prévus pour janvier. Finalement, dans l'attente du certificat de transporteur aérien puis d'une licence d'exploitation, l'échéance est inlassablement repoussée.

Un dossier qui, par ailleurs alimente le moulin de l'opposition politique à Saint-Martin. Le 4 avril, le conseil exécutif de la collectivité a dû revenir sur une décision prise quelques mois plus tôt. Le 15 février, en effet, 4 des 7 élus du conseil prouvaient l'acquisition par Saint-Martin de 600 000 obligations simple d'Air Antilles à 10 euros l'unité. Cette délibération est désormais abrogée pour une nouvelle avec des changements non pas sur le montant mais sur la forme.

Désormais, il s'agit d'un prêt à la société d'économie mixte. But de la manoeuvre : répondre au besoin de trésorerie de la compagnie et satisfaire aux exigences de la direction générale de l'aviation civile pour l'obtention des agréments nécessaires. En attendant, Air Antilles invite les usagers à rester connectés et prévient qu'une annonce sera faite à l'ouverture de vente des billets en ligne. La compagnie prévoit 4 destinations illustrées par une infographie : Pointe-à-Pitre, Gustavia, Grand-Case et Fort-de-France.

