Franck Brachet doit être réintégré au sein du SMGEAG

Le Tribunal Administratif de la Guadeloupe a fait connaître sa décision. Le SMGEAG doit réintégrer Son ancien directeur général des services à un niveau correspondant au grade d'ingénieur en chef hors classe. Une décision qui, une nouvelle fois, désavoue la position du SMGEAG et de son président qui avait choisi de destituer celui qu'il avait lui même nommé à la tête des services du Syndicat

Guadeloupe La 1ère •

C'est l'épilogue judiciaire d'un réel bras de fer entre le président du SMGEAG, Jean-Louis Francisque et son ancien directeur général des services, Franck Brachet.

Ancien parce que, Jean-Louis Francisque avait révoqué Franck Brachet le 7 juillet dernier, six semaines seulement après l'avoir nommé à ce poste, évoquant pour cela des mensonges que le nouveau directeur aurait proféré sur son grade et sur son CV.

L'épreuve de force judicaire commence alors entre les deux hommes. Pourtant, étape après étape et jusqu'au Conseil d'Etat, le président du SMGEAG se voit désavoué par la justice. Pourtant, il persiste. en dépit d'une décision du tribunal administratif du 23 aout, le syndicat prend en septembre un 2ème arrêté pour prononcer un retrait définitif de Franck Brachet.

En novembre 2022, pour la seconde fois, le Tribunal Administratif ordonne la réintégration du cadre. Là encore, le SMGEAG choisit de passer outre.

Le 24 décembre, c'est le Conseil d’Etat qui déboute la gouvernance du syndicat mixte confirmant ainsi la décision du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Cette fois encore, le syndicat s'entête. Début janvier, malgré les trois décisions de justice qui ont confirmé Franck Brachet, au poste de directeur général des services, le SMGEAG annonce la nomination à la tête de son administration d'un directeur général délégué, Marcus Ag-Bekodo, sans préciser d'ailleurs la juxtaposition de ces deux directeurs généraux.

Le dernier épisode vient donc de signifier le clap de fin de ce feuilleton bien particulier. Le Tribunal Administratif de la Guadeloupe confirme sa décision en faveur de la réintégration de Franck Brachet en précisant d'ailleurs que le SMGEAG a un mois pour exécuter le jugement sous astreinte de 150€ par jour de retard.