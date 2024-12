Meurtre du Guadeloupéen Lilian Dejean à Grenoble : le suspect mis en examen pour meurtre et écroué

Après 74 jours de cavale, voilà l’homme soupçonné d’avoir tué le Guadeloupéen Lilian Dejean derrière les barreaux. Un juge d’instruction de Grenoble l’a mis en examen pour le meurtre de l’agent municipal, samedi. Abdoul Diallo, âgé de 25 ans, avait fui au Portugal, où il a été interpellé. Extradition, il a été remis à la justice française, jeudi soir.

L'homme soupçonné d'avoir tué l’agent municipal de Grenoble Lilian Dejean, le dimanche 8 septembre 2024, a été mis en examen pour meurtre, blessures involontaires et détention d'arme ; il a été écroué dans la foulée, a annoncé hier (samedi 30 novembre) le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant.

Le mis en cause avait été interpellé le 21 novembre, au Portugal, après 74 jours de cavale. Il a été transféré jeudi soir en France.

Un meurtre gratuit

Abdoul Diallo, âgé de 25 ans, est soupçonné d'avoir tué Lilian Dejean, un agent de propreté de 49 ans.

Ce père de famille avait été atteint par une balle au thorax, alors qu'il tentait de retenir un homme ayant causé un accident de la circulation, au volant d'une puissante voiture de location immatriculée en Pologne. Cet homme n’a pas hésité à faire usage de son arme à feu.

La victime était décédée peu après à l'hôpital.

Le natif de la commune de Pointe-Noire, en Guadeloupe repose désormais aux côtés de son père.

Le drame a eu d'autant plus d'écho, en Isère, qu'il s'inscrit dans une série noire à déplorer dans la métropole de Grenoble. La zone est victime, selon les autorités, d'une "guerre des gangs" entre trafiquants de stupéfiants.

Les proches et les collègues de Lilian Dejean, ainsi que les habitants de la ville, ont organisé des manifestations pour lui rendre hommage.

La traque d’un homme au lourd passé judiciaire

Des papiers d'identité au nom du suspect, domicilié dans la banlieue de Grenoble, avaient été retrouvés dans la voiture abandonnée par son conducteur, qui avait fui à pied.

Plus de quarante enquêteurs ont participé à la traque de cet homme ; des agents issus de la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de l’Isère, des enquêteurs spécialisés de la DCOS de Lyon et des policiers de la direction nationale de la police judiciaire.

Ce dernier a déjà, à son casier judiciaire, 19 condamnations, selon le parquet, dont plusieurs pour des faits de violence, mais également pour du trafic de stupéfiants. La première fois qu’il a été incarcéré, il avait 15 ans. Il a passé, au total, 6 années derrière les barreaux.

Visé par un mandat européen et interpellé au Portugal, il a accepté son extradition en France, où l’enquête judiciaire va suivre son cours.