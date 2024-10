République Dominicaine : manifestation pour l'expulsion massive d'haïtiens, une promesse du président

Partager :

Triste spectacle, une fois de plus, dans les rues de la capitale de la République dominicaine : des centaines de militants ont participé à une sorte de marche haineuse anti-Haïtiens. Ils ont adressé un message à leur président, lui intimant l’ordre de "mettre dehors" les citoyens du pays voisins, gangrené par la pauvreté et la violence. Les ressortissants d’Haïti crient au racisme et à la discrimination.

Des centaines de Dominicains ont manifesté à Saint-Domingue, samedi 5 octobre 2024, pour exiger que le président Luis Abinader tienne sa promesse d'expulser 10.000 Haïtiens sans-papiers par semaine, tout en empêchant leur retour. Selon les chiffres officiels, près de 500.000 Haïtiens vivent en République dominicaine, pays caribéen de 10,5 millions d'habitants, qui partage l’île d’Hispaniola avec Haïti.

Ce dernier est considéré comme l’un des territoires les plus pauvres du monde. Après avoir été dévasté par un terrible séisme en 2010, il essuie des crises successives, politiques, économiques, alimentaires et sécuritaires. Aujourd’hui, les gangs y ont tout pouvoir et sèment la terreur et la mort. À LIRE AUSSI : Haïti : au moins 70 personnes tuées par un gang jeudi, selon l‘ONU – 04/10/2024. "On ne peut pas supporter la charge d'Haïti" "Dehors les Haïtiens", "Si Abinader ne les met pas dehors, nous le ferons", "Non à l'invasion des Haïtiens", entendait-on sur la place du Drapeau, dans la capitale Saint-Domingue. Des mots scandés par les manifestants, issus ou sympathisants de l'Ancien ordre dominicain, la formation nationaliste à l'initiative du rassemblement. [Nous sommes ici] pour que le président ne revienne pas sur sa décision et qu'il commence à sanctionner les clandestins. Angelo Vasquez, président de l'Ancien ordre dominicain Quelque 250.000 Haïtiens ont été expulsés en 2023, selon les statistiques officielles. Si Luis Abinader tient sa promesse de 10.000 expulsions par semaine, le chiffre annuel dépassera les 500.000. Il ne peut y avoir deux pays en un, une culture très différente, idiosyncrasique, une religion, on ne peut pas supporter la charge d'Haïti (...) ils n'ont même pas de papiers dans leur pays, ça suffit, nous atteignons la limite. Militante dominicaine Les protestataires ont également réclamé que les Haïtiens expulsés soient empêchés de revenir, dénonçant des "irrégularités". Des cas de "persécution raciale" De son côté, la communauté haïtienne affirme être victime de discriminations.

Des militants, à l'instar de William Charpentier, coordinateur du Bureau des migrations et des réfugiés de République dominicaine, d'origine haïtienne, évoquent une "persécution raciale" de la police lors de nombreuses descentes. Les Haïtiens représentent 30% de la main-d’œuvre dans l'élevage, l'agriculture et le bâtiment, en République dominicaine, d'après le Fonds des Nations unies pour la population. À (RE)VOIR/ Une manifestation similaire anti-Haïtiens avait été organisée, le week-end précédent. République dominicaine : manifestation anti-haïtiens • ©Cyriaque Sommier / AFP / Martinique La 1ère

Partager :