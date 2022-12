2022 en Guyane : cinq faits marquants

L’année écoulée aura été riche en événements forts qui ont impacté la société guyanaise dans bien des domaines. Nous nous sommes, notamment, penchés sur la santé, la politique, l’économie ou encore le spatial.

Catherine Lama •

La pandémie covid-19 a touché la planète terre durant deux ans. Un véritable tsunami sanitaire qui produit encore ses effets et a entrainé de nombreux dégâts collatéraux.

Santé : fin des restrictions sanitaires liées à la pandémie covid

Heureusement février 2022 a vu la levée définitive du couvre-feu et le 1er août 2022, la fin du pass sanitaire pour voyager. Un soulagement pour tous les habitants et particulièrement pour les Guyanais non vaccinés dispensés de l’obligation d’effectuer un test pour prendre l’avion. Un retour à une normalité bienvenue dans un climat social fortement dégradé. Pour la Guyane comme dans tout l’Outre-mer on retiendra un relatif échec de la vaccination anti-covid. Moins de la moitié de la population de plus de 12 ans est vaccinée selon les chiffres communiqués par l’ARS Guyane à la mi-décembre : 44,6% des habitants ont reçu une 1ère dose, 40,4%, deux doses et 20,7%, deux doses plus un rappel.

Elections : un président réélu mais boudé par les Guyanais et deux nouveaux députés de gauche

L’élection présidentielle du mois d’avril n’aura pas motivé les électeurs Guyanais, beaucoup d’entre eux se sont abstenus. Elle aura surtout confirmé leur désamour profond à l’égard du chef de l’état Emmanuel Macron pour, entre autres raisons, sa gestion de la crise sanitaire. Un mécontentement qui a engendré un vote massif pour la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen arrivée en tête avec 60,70%. Une impopularité qui s’est vérifiée dans tout l’Outre-mer.

Les élections législatives ont apporté un renouveau politique local. Les guyanais ont clairement voulu donner leurs chances à des candidats de gauche et ont tourné le dos aux vieux briscards de la politique. Jean-Victor Castor pour la 1ère circonscription et Davy Rimane pour la seconde circonscription, sont issus du monde syndical, Castor, de plus, a longue activité militante au sein du MDES, un parti indépendantiste. Ils ont maintenant la lourde tâche de répondre aux aspirations de leurs électeurs sur des dossiers essentiels comme, le foncier, le changement statutaire, le désenclavement, l’amélioration du système de santé etc… Bilan en 2027.

Economie : une flambée du coût de l’essence dévastatrice

L’essence a toujours coûté cher en Guyane et cette situation a déjà engendré de nombreux mouvements sociaux depuis 2008. Le 24 février 2022, le conflit russo ukrainien s’impose à l’Europe et au monde et ses dommages collatéraux n’épargnent finalement aucun pays. En premier lieu, la production et l’acheminement des produits pétroliers et du gaz de ces pays producteurs de nombreuses matières premières essentielles à la vitalité économique. Conséquence première, une augmentation spectaculaire du prix de l’essence. Une augmentation compensée à coups d’aides gouvernementales diverses. Des primes qui ont baissé les prix de 15 centimes d’abord puis de 25 centimes ensuite. La Collectivité territoriale emboîtant elle aussi cette voie en prenant à son compte de 3 à 5 centimes du coût du litre de carburant. La fin des aides globales de l’état pour amortir le coût du carburant au 31 décembre n’augure pas d’amélioration de la situation bien au contraire. Parallèlement l’inflation poursuit son chemin dans tous les domaines et les prix des denrées alimentaires ne cessent de s’envoler.

Spatial : une filière scientifique et économique dans la tourmente

La guerre en Ukraine a brutalement mis fin aux activités spatiales des russes en Guyane. Au mois de février était annoncé le départ définitif des russes et l’arrêt du programme Soyouz à Sinnamary.

Un coup dur pour l’économie guyanaise et de Sinnamary, notamment de l’hôtel du Fleuve qui accueillait le personnel russe. Un premier coup de semonce qui intervenait dans un contexte de ralentissement des tirs d’Ariane 5 et de report de la mise en œuvre d’Ariane 6. La fusée italienne Vega après le premier tir commercial de juillet était porteuse de grands espoirs. L’échec du 20 décembre dernier y a mis fin. Au Centre Spatial Guyanais, 2023 ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices.

Insécurité, trafic de drogue : des maux qui marquent la Guyane

La Guyane, juste derrière Mayotte est classée au top des régions de France les plus touchées par la violence. 2022 aura vu la multiplication des faits-divers avec un taux de mortalité très élevé.

Un état de fait qui inquiète au plus haut point les autorités locales. Au mois de juin on recensait déjà 19 homicides. A la fin de ce mois de décembre, le chiffre de 2021 (30 homicides) devrait être dépassé. Une violence qui s’est aussi installée dans les établissements scolaires comme en attestent les récents événements à Saint-Laurent et à Mana avec des agressions d’élèves, d’enseignants, du vandalisme avec l’incendie d’un collège.

L’autre fait très marquant est l’évolution exponentielle du trafic de drogue. La Guyane étant devenue à la place du Surinam, le passage obligé de la drogue vers l’Europe via les fameuses mules. Dans la lutte contre ce fléau, des dispositifs judiciaires expérimentaux ont été mis en place et n’ont pas suscité l’adhésion. Telle la mesure classant sans suite des saisies de moins 1,5 kg de cocaïne. La personne interpellée est libérée avec une interdiction de paraître à l’aéroport Félix Eboué durant six mois , une inscription au FPR (Fichier des personnes recherchées) et fait l'objet d'une information du service des douanes.

Depuis le 31 octobre le 100% contrôle est exercé à l’aéroport Félix Eboué avant l'enregistrement des bagages. Le système donne des résultats puisqu’il a permis de saisir 136 kg de cocaïne. Mais il est contraignant pour les passagers qui en subissent les désagréments (longue attente, ratage de vols etc…).