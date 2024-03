L'Actu en bref du 04 au 08 mars 2024

Les droits des femmes en Guyane, la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose ou encore le portrait de Liliane sportive de 90 ans, voici le résumé des temps forts de l'actualité de cette semaine.

1 Bilan des droits des femmes en Guyane

#SOCIETE Le 8 mars marqué par la journée internationale des droits des femmes. 50 ans après son instauration par l’ONU, comment se portent les droits des femmes en Guyane ? C'est la question à laquelle tente de répondre Isabelle Hidair-Krivsky. La directrice régionale aux droits des femmes estime qu'il y a beaucoup d'avancées en la matière sur notre territoire. Dans le territoire, de nombreuses associations informent, orientent et accompagnent dans ce domaine ceux qui le souhaitent.

2 Témoignage : Johana raconte son combat face à l'endométriose

#SANTE La semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose a débuté lundi 04 mars. L’endométriose touche entre 1,5 et 2,5 millions de femmes en âge de procréer en France. Cette maladie impactant le cycle menstruel bouleverse le quotidien de celles qui en sont atteintes. Johana vit avec cette pathologie depuis plus de 10 ans. Elle a accepté de nous raconter son parcours de soin : j’avais des crises qui faisaient qu'à un moment je ne pouvais plus marcher, j'avais la sensation qu'il y avait un couteau qui me transperçait",

3 La Guyane détient de plus fort taux d'IVG de France

#SANTE La France a inscrit l'interruption volontaire de grossesse dans sa Constitution, devenant le premier pays à le faire le 04 mars dernier. La Guyane détient le nombre d'IVG le plus important de France. En 2022, 3900 interruptions volontaires de grossesses ont été enregistrées. Des chiffres qui sont en hausse ces dernières années. 43,1 interruptions volontaires de grossesse pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans, contre 15,7 dans l’Hexagone.

4 À 90 ans, Liliane Lainé fait du sport sa recette de longévité

#SPORT À quelques mois de ses 90 ans, Liliane Lainé se sent bien dans son corps et dans sa peau grâce à un investissement sportif sans faille. Elle ne se laisse jamais abattre et surtout pas par les soucis de santé bien au contraire. Cette Guyanaise affiche une forme physique exceptionnelle et est devenue une source d'inspiration pour ceux qui la côtoient en salle de sport. Séverine Formal, la directrice de sa salle de fitness lui a même offert un abonnement à vie.

5 Nancy Murillo, comédienne d'origine colombienne de passage en Guyane

#PORTRAIT L'actrice de la série colombienne à succès "Au rythme de la passion" Nancy Murillo était de passage sur notre territoire. Invitée par une de ses fans, la comédienne a accepté de raconter son parcours atypique à Catherine Lama. Portrait d'une femme très engagée dans un mouvement de reconnaissance et valorisation des afro descendants.