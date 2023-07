L'actu en bref du 17 au 21 juillet 2023

Rebondissement dans l'affaire Kereneur, 24 bacheliers mis à l'honneur par le CNES, la "Willmania" retour tout de suite sur les événements qui ont marqué l'actualité de cette semaine en Guyane.

Lindy Nedan •

1 Nouveau rebondissement dans l'affaire Kereneur

[JUSTICE] La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Cayenne. Arrêt qui qualifie d'homicide volontaire, le meurtre de Karina Antunes Gama de Souza, compagne de Sylvain Kereneur en 2020. Ce sont désormais les juges de la Cour d'Appel de Martinique qui sont habilités à se prononcer sur la suite de ce dossier.

Les avocats de Kereneur se sont appuyés sur le caractère "non intentionnel" de l'acte de leur client pour remettre en cause la décision des juges de Cayenne. Un argument de poids qui pourrait réduire la peine de celui accusé de féminicide.

2 242 kilos de cocaïne saisis entre la Guyane et l’hexagone et 10 personnes arrêtées

[Trafic_de_drogue] 10 personnes arrêtées dans l'hexagone dans le cadre d'une vaste opération antidrogue entre la Guyane, Paris et Marseille. Deux autres interpellés ont été placés en garde à vue à Cayenne. Ils ont fait "l'objet d'un mandat d'amener et seront présentés cette semaine", a annoncé le parquet de Marseille dans un communiqué.

Parrallèlement, 242 kilos de cocaïne ont été saisis par les autorités dont la vente marchande est estimée à 15 millions d'euros.

3 Le CNES attribut une bourse à 24 bacheliers

[Education] Vingt-quatre jeunes bacheliers ont reçu une bourse de la part du CNES. L'événement a eu lieu mercredi 19 juillet 2023 à la salle Jupiter du Centre spatial Guyanais. Ces futurs étudiants recevront de 2000 à 6000 euros par an afin de leur permettre de se lancer dans des études en Guyane ou à travers le monde.

Cela fait 40 ans que le CNES et le rectorat collaborent afin de venir en aide financièrement aux jeunes diplômés.

4 L'association Ouest Guyane Animation met en place des activités sportives pour les personnes âgées à Awala-Yalimapo

[Santé] Le bien-être des "gangans" prime et l'association Ouest Guyane Animation le fait savoir. À Awala-Yalimapo, cette association propose diverses activités de remise en forme. Une équipe qui souhaite ainsi combattre la sédentarité des seniors, apporter une amélioration dans la routine de ces personnes âgées.

La mairie de la commune, de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane, de la Conférence des financeurs, de l'AG2R soutiennent cette action.

5 Dilhan Will accueilli en grande pompe à l'aéroport Félix Eboué

[SOCIETE] Ambiance survoltée à l'aéroport Félix Eboué en raison du retour de Dilhan Will. C'était lundi 17 juillet 2023. Après ses performances au tour de Martinique, ses supporters ont souhaité lui faire un accueil triomphal. Objectif réussi. Le jeune cycliste guyanais, même s'il a terminé la compétition à la cinquième place, a été six fois porteur du maillot jaune et c'est ce que la foule retient.

Drapeaux guyanais, tambours, chants et danses, le monde du cyclisme guyanais était en fête. Un événement qui prouve au jeune champion qui est soutenu pour les prochaines compétitions de Guadeloupe et de Guyane.