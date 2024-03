L'Actu en bref du 18 au 22 mars 2024

Les opérateurs miniers en attente de la venue d'Emmanuel Macron, nouveau rebondissement de l'affaire Laya ou Alexie Alaïs sanctionnée pour dopage, retrouvez le résumé de l'Actu en bref !

1 Le président de la République attendu sur la question de l'orpaillage illégal

#ORPAILLAGE La fédération des Opérateurs Miniers de Guyane (FEDOMG) a adressé un courrier à Emmanuel Macron concernant la situation des opérateurs miniers légaux. Leur activité est de plus en plus menacée face au pillage destructeur opéré par les orpailleurs illégaux.

Les membres de la FedomG sont d'ores et déjà mobilisés pour la venue du président de la République du 25 au 26 mars prochain. Ils ont une feuille de route bien précise comprenant : l’épuisement des gisements miniers afin de prévenir toute réoccupation des sites par l’activité illégale des orpailleurs, l’application de l’article L.621-4-1 du code minier mais aussi la simplification des démarches minières en accélérant le traitement des demandes de permis.

2 Nouveau rebondissement dans l'affaire Laya

#JUSTICE C'est déjà une excellente nouvelle pour Paul Laya. Son avocat Maurice Chow-Chine a obtenu gain de cause concernant la fermeture administrative de son atelier de boucanage. Ce 21 mars 2024, le tribunal administratif de Cayenne a rendu sa décision. Les arrêtés de fermeture de Laya Boucanage et Atelier Boucanage service sont annulés.

Le tribunal a considéré que la procédure n'avait pas été régulière, on peut considérer qu'il y avait une démarche arbitraire de la part de l'administration et qu'aujourd'hui les motifs de la fermeture des établissements Laya ne se justifient plus.

3 Alexie Alaïs sanctionnée pour dopage en pleine pause sportive

#SPORT L'image de la lanceuse de javelot Alexie Alaïs, désormais entachée par une affaire de dopage. Depuis le 25 janvier 2024, l'athlète guyanaise est suspendue par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage. Une sanction valable jusqu'au 25 juillet 2025. Alexis Alaïs est stupéfaite que l'AFLD ne prenne cette décision que maintenant : "Je viens de perdre un an ! Dès le début 2023, j'avais prévu de faire une longue pause. Pour me consacrer à moi et à ma famille. Ici. Chez moi. En Guyane. Encore une fois, je ne suis pas une tricheuse ! Aujourd'hui, je tombe de haut. Un peu comme si on cherchait à expliquer aux gens que je m'étais dopée pour des JO de Paris qui n'étaient de toute façon pas à mon programme. C'est ridicule. "

4 La Maison "Emmanuel" fait partie des bénéficiaires du financement du loto du patrimoine.

#PATRIMOINE Parmi les cinq projets Outre-mer retenus par le jury du loto du patrimoine, figure la Maison "Emmanuel" située à Cayenne. Ce splendide bâtiment à colombage typique construit en damier, fait partie du paysage depuis 1937. Il a été le lieu d'accueil de nombreux enfants dans le cadre d'hébergement en pension complète ou de classes de vacances. Un espace également au service des associations.

5 André Paradis, le père de La plume à l'oreille s'en éteint à 84 ans

#DISPARITION André Paradis, s'en est allé à l’âge de 84 ans à son domicile à Rémire-Monjoly. Homme de lettres, professeur d’anglais, époux et père de famille de quatre enfants, il était connu pour sa chronique matinale et satirique « La plume à l’oreille » sur RFO puis Guyane la 1ère. Un billet d'humeur radio dans lequel ce militant politique n'y allait pas de mains mortes pour partager son point de vue.