L'actu en bref du 15 au 19 janvier 2024

L'actualité de cette semaine en Guyane a été marquée par la grève de la SEMOP, la découverte d'une urne funéraire à Awala-Yalimapo et la chute d'un arbre sur une résidence à Rémire-montjoly entre autres. Retrouvez le résumé de ces évènements.

1 SEMOP : Après 10 jours de conflit, un accord a enfin été trouvé

#SOCIAL C'est un soulagement pour les usagers du réseau de transport urbain de l'Ile de Cayenne. Aucun bus n'a circulé pendant les dix derniers jours en raison de la grève entamée par une partie du personnel de l'Agglo'bus. Un protocole de fin de conflit a été signé entre les grévistes, la direction et la CACL dans la nuit du 18 au 19 janvier. Le trafic a pu reprendre ce vendredi dès 9h00.

2 Un appartement complètement détruit après la chute d'un arbre à Rémire-Montjoly

#FAITS-DIVERS Plus de peur que de mal dans une résidence à Rémire. Un arbre est tombé ce 17 janvier sur un immeuble dans le secteur de Vidal. Les intempéries, et notamment le vent fort, sont en cause. Si aucun blessé n'est à déplorer, trois appartements ont été endommagés. L'un d'entre eux a été complément détruit.

3 Une urne funéraire découverte à Awala-Yalimapo

#DECOUVERTE Quelle ne fut pas la surprise des chercheurs de trouver en moins de quatre mois, une deuxième urne funéraire ! Suite aux fortes marées, cet objet antique a été trouvé sur la plage d’Awala-Yalimapo avec une dent à l'intérieur. Depuis 2022, ce secteur fait objet de nombreuses découvertes du même genre. "Yalimapo était un site funéraire clé de la culture Barbakoeba, une civilisation précolombienne qui s'étendait du XIe au XIVe siècle" détaillent les chercheurs.

4 La licence STAPS désormais accessible pour les étudiants guyanais

#EDUCATION Une nouvelle formation diplômante à l'Université de Guyane. Il s'agit de la filière "sciences et techniques des activités physiques et sportives", autrement dit la licence STAPS. Avec une capacité d'une quarantaine d'élèves dès la rentrée prochaine, cette nouvelle licence est une réponse à un besoin pour les jeunes Guyanais, a précisé Laurent LINGUET. Le président de l'Université qui explique vouloir poursuivre une politique d'ouverture de diplômes à haut niveau de compétences pour permettre à tous les étudiants, qui souhaitent des formations très exigeantes, de les suivre sur le territoire.

5 Mana : la Galette des rois pour créer du lien avec la jeunesse

#EVENEMENT Une galette des rois pour créer du lien avec les enfants des zones éloignées. C'est l'objectif de la commune de Mana qui a lancé un nouveau projet pédagogique. "Autour de la Galette", évènement organisé par le centre social Makandra, a permis à une trentaine d'enfants de profiter d'un moment festif autour de la galette. Une rencontre qui s'est déroulée mardi 16 janvier et qui fait bien des heureux.

Invitée de l’émission La Guyane Vous Écoute ce jeudi 18 janvier, la maire de Saint-Laurent du Maroni Sophie Charles est revenue sur les efforts de la municipalité pour lutter contre l’insécurité. La police municipale a été renforcée ces dernières années. Son effectif est désormais composé d'une vingtaine d’agents. L’embauche d’ASVP est également prévue dans l’optique du lancement très prochainement de la vidéosurveillance au centre-ville.

Interrogée sur la multiplication des phénomènes de squats et l’ampleur de l’économie informelle, Sophie Charles estime qu’il n’y a pas de banalisation mais reconnaît ne pas avoir les moyens d’endiguer ces difficultés sans un sursaut de l’Etat. Cela passe notamment par le transfert du foncier à la commune qui souhaite faciliter l’installation des entrepreneurs et accélérer les programmes de construction de logements par les promoteurs privés.

> Saint-Laurent du Maroni est ainsi dans l’attente d’une demande de près de 4000 hectares de foncier. Sur ce territoire, l’Etat est propriétaire de près de 96% des terrains.

