Affaire David de retour aux assises : des peines de trente à quinze ans de réclusion criminelle ont été requises

Place aux plaidoiries, et au réquisitoire de l’avocat général, ce jeudi matin, au troisième jour de l'affaire David devant la cour d'appel d'assises. Des peines respectives de trente, dix-sept et quinze ans de réclusion ont été demandées à l'encontre des trois accusés.

Natacha Lassauce-Cognard et Laura Schintu, avec Françoise Tromeur •

Au rythme où vont les choses, les trois accusés vont être fixés sur leur sort dès ce soir. L’affaire David jugée depuis mardi en cour d’assises d’appel a passé ce matin l’étape des premières plaidoiries et du réquisitoire de l’avocat général. Ce jeudi 24 juin, Christian Pasta a demandé trente ans de réclusion criminelle à l’encontre de Yann Poulawa, présenté comme le chef de la bande durant ces faits du 4 mai 2018.

Il a par ailleurs requis quinze ans pour Gaspard Poulawa et dix-sept ans pour Joseph Calixte Tokotoko. Avec dans les trois cas une période de sûreté équivalent aux deux-tiers de la peine. En première instance, les mêmes accusés avaient été condamnés respectivement à 25, dix-sept et dix-huit ans de réclusion.

L'alcool au cœur du drame

"David a été obligé de vivre durant trois années ces procédures", a argumenté l’avocat général, qui n'a pas hésité à hausser le ton : "Les accusés avaient-ils l'intention de faire du mal à la victime ? Ma réponse est oui".

Christian Pasta estime n'avoir rien appris de plus qu'en premier instance, il a requis les mêmes peines. En s’attardant sur un élément majeur de ce sordide enchaînement : "Je souhaite soulever la problématique de l’alcool, un problème de santé publique, et il faudrait s’en préoccuper de manière sérieuse sur ce territoire."

Les accusés étaient tous ivres morts. Christian Pasta, avocat général

Partie civile : "des humains, qui ont commis des actes inhumains"

Plus tôt dans la matinée, ce troisième et dernier jour s'ouvrait par une heure de plaidoiries de la partie civile. Maître Martin Calmet a signalé qu'au départ, cinq individus ont été interpellés. Trois ans plus tard, en appel, trois hommes se trouvent dans le box des accusés.

Des accusés qui ont tous menti, selon lui. "Est-ce que leur enfance difficile et leur vie cabossée expliquent de tels actes ? Non", martèle l'avocat. "Ce sont des infractions collectives aggravées", formule-t-il encore. "Vous avez des humains, qui ont commis des actes inhumains."

Question spéciale

Son confrère Me Jean-Jacques Deswarte a rappelé la définition de la torture et de la barbarie. Des critères reconnus par le juge de la cour d'assises dans une question spéciale."Ont-ils répété les faits durant huit heures ? Ont-ils humilié la victime ? A ces questions, la réponse est oui", a développé l'avocat de la partie civile en s'adressant aux jurés. "Jugez ces hommes pour ce qu’ils ont réellement fait."

La violence simple n'a rien à voir avec ce dossier. Les accusés ont traité la victime comme un chien. Me Jean-Jacques Deswarte, partie civile

Défense : "Bien juger n’est pas faire acte de vengeance"

En fin de matinée, au tour des avocats de la défense. Pour Me Anne-Laure Dumons, conseil de Gaspard Poulawa, les souffrances vécues par la victime "sont extrêmes", "mais Gaspard n’a pas eu l’intention de faire du mal volontairement". Aux yeux de l’avocate, son client "n’a pas commis d’actes de torture ou de barbarie".

"La justice, ce n’est pas éliminer des personnes", plaide Me Julien Marty, avocat de Calixte Tokotoko. "Bien juger, ce n’est pas faire acte de vengeance", va-t-il lancer en pointant : "La partie civile et l’avocat général diabolisent les accusés (…). Cette question spéciale de torture et de barbarie est une stratégie de vengeance."

Troisième avocat de la défense à prendre la parole, celui de Yann Poulawa. "Son enfance a été très difficile", insiste Me Pierre-Louis Villaume. "Il n’a pas eu de modèle structurant pour s’identifier".

Ce procès est un hold-up juridique. Me Julien Marty, avocat de la défense



