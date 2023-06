Au deuxième jour de sa visite, Gérald Darmanin entre dans le vif du sujet

Ouverture du corps électoral pour les provinciales, exercice du droit à l’autodetermination, transfert de nouvelles compétences. Pour sa troisième visite en Nouvelle-Calédonie, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, est venu avec des propositions concrètes. Il a pu en discuter ce vendredi matin avec les indépendantistes puis les non-indépendantistes. Le point sur les échanges.

Après des mois de statu quo, les discussions semblent progresser. Sur la table des discussions bilatérales menées ce vendredi avec les indépendantistes puis avec les non-indépendantistes, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin a posé des propositions concrètes sur l'ouverture du corps électoral, le transfert de nouvelles compétences ou encore l'exercice du droit à l'autodétermination.

Ses propositions

Sur le dégel du corps électoral, le ministre s'est montré très ferme. Il l'a dit jeudi, au premier jour de sa troisième visite sur le territoire : il n’y aura pas d’élections provinciales avec le corps électoral existant et si aucun consensus n’est trouvé d’ici la fin de l’année, l’Etat prendra ses responsabilités pour modifier la constitution et la loi organique. "Il n’est pas normal que pour les provinciales, des Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie de parents nés en Nouvelle-Calédonie ne votent pas à des élections locales qui décident de leur vie quotidienne." Il a donc proposé une ouverture sur sept ans. "C’est un point de départ."

L'accord de Nouméa n'est pas remis en cause. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer

Le droit à l’autodétermination semble lui aussi acté mais Gérald Darmanin l’envisage dans une, deux, voire trois générations. Pourquoi pas après un référendum ouvert sur un projet. Difficile d'imaginer un quatrième référendum binaire. "Ce ne serait pas conforme au vote des Calédoniens mais il s’agit de respecter la constitution et la charte des Nations unies", a-t-il expliqué.

Concernant le transfert de compétences, "l’accord de Nouméa n’est pas remis en cause" mais pourquoi ne pas accorder au gouvernement de Nouvelle-Calédonie une marge de manoeuvre régionale en terme de diplomatie ? C'est l'un des exemples avancés. L'idée est de simplifier le fontionnement des institutions, a souligné le ministre, citant également l'environnement. "Est-il raisonnable d’avoir trois codes de l’environnement dans un pays de 300 000 habitants ? La question se pose."

Des contre-propositions indépendantistes

A la sortie de trois heures de discussions, les indépendantistes ont annoncé avoir insisté sur l'identité kanak et la citoyenneté calédonienne et avoir fait des contre-propositions. Qu'ils ne souhaitent cependant pas évoquer pour le moment. "Ça demande encore un certain nombre d’arbitrages, tant chez nous que du côté de l’Etat", s'est excusé Victor Tutugoro. "Deux générations, ça fait beaucoup, trop pour nous", a-t-il simplement réagi, après avoir été interrogé sur l'autodétermination.

Une nouvelle rencontre a été programmée dimanche avec le ministre, qui espère sans doute les convaincre de passer aux trilatérales.

Les non indépendantistes pas d'accord

Les non indépendantistes ne sont pas non plus sortis tout sourire. Certaines propositions ont du mal à passer chez une partie d'entre-eux. Nicolas Metzdorf, député de la majorité présidentielle a ainsi fait part de "désaccords profonds". Sur "la poursuite de l’émancipation, le transfert de compétences régaliennes, le dégel du corps électoral à sept ans, qui est pour nous trop lointain", a-t-il développé. "Nous avons rappelé au ministre que nous sommes des élus de la majorité mais avant tout des élus calédoniens, qui défendons la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Calédonie dans la France."

Calédonie ensemble, en revanche, approuve clairement la méthode Darmanin. Philippe Michel note"une adhésion globale du camp non indépendantiste" sur les propositions faites par l’Etat. Et, à ses yeux, les discussions progressent vers "un consensus entre le maintien au sein de la République et la poursuite de l’autodétermination".

Prochaine étape, les trilatérales ? Gérald Darmanin s’est en tout cas montré lui aussi très optimiste sur la suite des négociations. Sur Twitter, il a salué des discussions très constructives, notamment avec les indépendantistes.

