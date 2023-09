Conflit autour du transport aérien : pas de vols Air Calédonie vers l'Île des Pins et Lifou ce mardi

Hors evasan et vols privés, aucun avion ne pourra se poser à l'aéroport de Wanaham et à l'aérodrome de Moué ce mardi. Conséquence d'un mouvement de mécontentement qui s'enlise. Il se poursuit jusqu'à jeudi inclus à Lifou, mercredi inclus à l'Île des Pins.

Malia Noukoua et Cécile Rubichon •

L’association des consommateurs ne Drehu avait fixé un ultimatum au gouvernement et à Air Calédonie : du nouveau avant le 18 septembre ou un nouveau blocage. "Nous n’avons pas eu de retour, la population a donc décidé, lundi, dans la matinée, de bloquer trois jours l’aérodrome de Wanaham", explique Pierre Ukajo, le porte-parole. Aucun avion ne pourra s’y poser jusqu’à jeudi inclus, hors evasan et vols privés. Une nouvelle date butoir a par ailleurs été posée : le 1er octobre pour un blocage illimité.

Rappel des revendications

L'association porte toujours les trois mêmes revendications : le retour à huit allers-retours aidés via le dispositif "Continuité pays", un tarif unique à 15 000 F pour les résidents et l’annulation de la nouvelle politique sur les excédents de bagages.

Le nombre de billets "Continuité pays" a été rabaissé à 5 en 2017 pour des raisons budgétaires et parce que 90% des bénéficiaires, qui disposent aussi de 16 trajets simples en bateau, prenaient moins de cinq fois l'avion aller-retour dans l’année, rappelle le gouvernement.

Ça fait combien de temps qu’ils disent qu’ils sont déficitaires ? Ce n’est pas notre souci. On veut qu’ils aident la population. Pierre Ukajo, porte-parole de l'association des consommateurs ne Drehu

Concernant les tarifs uniques, ce dernier invoque également la situation financière compliquée de la Nouvelle-Calédonie et d'Air Calédonie. En 2022, 25 167 personnes étaient titulaires de la carte transport. Pour un aller-retour, elles ont payé en moyenne, hors taxe, 8 300 F pour l’île des Pins, 11 100 F pour Lifou, 11 000 F pour Ouvéa, 10 400 F pour Maré. Le gouvernement a versé 516 millions de francs en compensation. La province des Îles, elle, finance également des billets solidarité transport pour les résidents des Loyauté titulaires de l’aide médicale gratuite.

"La Cour des comptes a donné des conseils pour améliorer la situation financière de la compagnie. Ça fait combien de temps qu’ils disent qu’ils sont déficitaires ? Ce n’est pas notre souci. On veut qu’ils aident la population", lance Pierre Ukajo.

À l'Île des Pins, un ultimatum au 25 septembre

A l'Île des Pins, le blocage se poursuit jusqu’à ce mercredi. Le collectif a lui aussi fixé un ultimatum au gouvernement, à la province Sud et à Air Calédonie : le 25 septembre. Des propositions ont été faites concernant le fret, les excédents bagages et les horaires des vols, revendication propre aux usagers Kunié. Une rotation doit être ajoutée. Mais le collectif veut plus. Sans avancées, il menace, comme à Lifou, d'un blocage illimité.