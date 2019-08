Contribution calédonienne de solidarité : un milliard à rembourser

CCS : RECOURS DES ENTREPRISES

Convention fiscale

Impôt sur les sociétés

La CCS, Contribution calédonienne de solidarité , s’applique aux professionnels du Caillou depuis 2015 (lire en encadré). Mais pour le tribunal administratif , elle n’aurait pas dû être payée par les filiales d’entreprises métropolitaines. C’est la réponse aux recours déposés en justice par uned’entre elles. Du distributeur d’électricité au groupe de télévision privée, en passant par une banque, un pétrolier ou encore des compagnies d’assurance.Ils s’appuient sur une convention fiscale de 1983 censée. Elle «prévoit que les dividendes qui sont versés par des sociétés calédoniennes vers des associés métropolitains, personnes physiques ou personnes morales, rentrent dans un», décrypte Mickaël Jamet, directeur des services fiscaux.La CCS,, est alors dénoncée comme un impôt caché. «Le tribunal administratif a, lui, jugé que la Contribution calédonienne de solidarité s’assimilait à un impôt et donc venait dans le champ de la convention fiscale.»Autre question : cette CCS devait-elle être, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ? Sur ce point, la Nouvelle-Calédonie se réserve la possibilité de se pourvoir en cassation auprès du Conseil d'Etat. En attendant, c’est environ un milliard que le gouvernement devrait rembourser. Les sommes vont de 400 millions CFP, pour la Société générale, à quelques millions.L’ancien président de l’exécutif a réagi à cette décision de justice par un communiqué incendiaire. «Pour mémoire, c’est l’, bénéficiaire de la CCS, qui devra rembourser à ces entreprises le milliard et demi, qui fera donc défaut au régime de protection sociale», pointe Philippe Germain. L’élu Calédonie ensemble qualifie ce recours de «scandaleux» et la convention fiscale, d’«archaïque» : «les filiales métropolitaines font des affaires sur le territoire, bénéficient des aides publiques et rapatrient leurs bénéfices, en profitant de ce bouclier fiscal plafonné à 5 %.»